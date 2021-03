Rejoindre Lance Stroll dans Aston Martin, l’équipe peut rivaliser et faire face à ses rivaux Mercedes, Ferrari et Red Bull une période difficile sur les pistes. Ce sera sûrement une bataille classique entre Vettel et Hamilton sur les pistes car l’Allemand a maintes et maintes fois prouvé qu’il ne peut jamais être sous-estimé.

L’Allemand doit maintenant se racheter après une terrible fin avec Ferrari. Dans ce qui peut être considéré comme la saison la plus basse pour Vettel, qui a eu une mauvaise sortie pour la dernière fois en 2007, le coureur cherchera maintenant à jeter les yeux sur les championnats du monde avec Aston Martin. Le quadruple champion du monde est très considéré comme l’un des plus grands pilotes de Formule 1 et malgré sa 13e place aux Championnats du monde 2020, Vettel peut simplement balayer la mauvaise saison et se concentrer sur le retour sur la bonne voie et le défi pour le titre.

