Anciennement connue sous le nom de Renault, la marque Alpine a pour objectif de faire une nouvelle déclaration dans la saison 2021. Travaillant et servant avec l’équipe de travail de Renault, Alpine a fait partie de la Formule 1 pour la dernière fois en 1968 lorsque la voiture Alpine 350 a été fabriquée et construite avec un moteur V8 propulsé par Gordini. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu et le projet d’Alpine a pris fin en 1977. Renualt a annoncé en septembre 2020 qu’ils utiliseraient Alpine comme nom de la nouvelle équipe de F1 et utiliseraient le nom de marque Alpine F1 Team et ont retiré l’équipe de Renault ans depuis son entrée en Formule 1.

Pour la saison 2021, les pilotes de F1 d’Alpine sont l’Espagnol Fernando Alonso et le Français Esteban Ocon. Daniel Riccardo faisait partie de l’équipe Renault 2020, cependant, l’Australien fera désormais partie de McLaren. En apportant les modifications nécessaires au nouveau modèle Alpine, toute la marque devra compter sur ses coureurs pour livrer car le dernier arsenal est fourni dans l’A521.

Outre les coureurs, Alpine a également fait appel au patron du MotoGP, Davide Brivio, qui a été influent lors de campagnes gagnantes au cours de son illustre carrière remplie de trophées.

Jetons un coup d’œil aux pilotes Alpine F1 pour la prochaine saison 2021.

Fernando Alonso

Le pilote vétéran de Formule 1 Fernando Alonso fait un retour et arborera désormais le slogan Alpine sur son nouveau maillot. Le double champion du monde de F1 était avec McLaren jusqu’en 2019 et pour 2020, c’était à lui-même. Avec le retour du vétéran à la course, cela peut être très bénéfique pour la marque et pour Esteban Ocon. Le retour d’Alonso à la conduite a été fortement remis en question, mais ses tests de pré-saison ont calmé les critiques pour l’instant, car l’Espagnol était superbe et avait perfectionné les virages, les bordures et le look concentré pour la saison 2021.

Dans ce que l’on peut supposer comme la dernière danse d’Alonso sur les pistes, le double champion du monde visera à en chercher un troisième cette saison et à avoir une dernière aventure avant d’annoncer sa retraite. Ce sera certainement passionnant de voir le vétéran revenir en action et de donner aux meilleurs coureurs une chance de gagner leur argent.

Esteban Ocon

Le Français Esteban Ocon s’est vu offrir une chance de se racheter après une saison décevante l’année dernière alors qu’il avait terminé deuxième du Grand Prix de Sakhir avec Renault. Ce sera sa dernière année avec Renault, désormais Alpine car le jeune avait signé un contrat de deux ans. C’est définitivement une saison où Ocon devra faire ses preuves pour réclamer un nouveau contrat ou se faire licencier et faire entrer Pierre Gasly.

Le Français a terminé 12e du classement des championnats du monde de F1 et n’a récolté que 62 points avec un podium. Avec Alonso représentant Alpine également, Ocon devra d’abord battre le vétéran pour avancer et affronter les gros canons de la Formule 1 lors de la prochaine saison 2021 et le Français est capable car le jeune est talentueux.