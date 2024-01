Bilan émotionnel et social du sevrage des antidépresseurs

Résumé: De nouvelles recherches révèlent que l’arrêt des antidépresseurs comme le Prozac peut provoquer non seulement des symptômes physiques, mais également des difficultés émotionnelles, cognitives et sociales.

L’étude comprenait des entretiens approfondis avec 20 personnes qui ont tenté de se retirer des ISRS au cours de l’année écoulée, mettant en évidence les défis complexes auxquels elles ont été confrontées, notamment le dépassement émotionnel, la diminution du plaisir dans les situations sociales et un sentiment de détachement.

De nombreux participants ont géré leur sevrage avec un soutien médical minimal, soulignant la nécessité d’un soutien émotionnel accru de la part des médecins généralistes et de stratégies de réduction flexibles et adaptées aux patients.

Même si le retrait entraîne souvent des effets physiques et sociaux négatifs, certains ont signalé des changements positifs comme un retour à des états émotionnels normaux et une meilleure santé physique.

Source: Université de Bath

On sait que l’arrêt des antidépresseurs déclenche des symptômes physiques, tels que l’agitation, la fatigue et la transpiration excessive, mais de nouvelles recherches suggèrent que les personnes peuvent également éprouver des difficultés émotionnelles et sociales et des changements dans leurs schémas de pensée lorsqu’elles arrêtent de prendre des antidépresseurs comme le Prozac.

Cela est particulièrement vrai lorsque les gens ne diminuent pas leur traitement, mais arrêtent brusquement de le prendre, et lorsque le processus n’est pas supervisé de manière adéquate par un médecin.

Pour cette étude, des chercheurs des universités de Bath et de Bristol ont étudié les expériences vécues de sevrage aux antidépresseurs et la façon dont cela affecte la qualité de vie dans plusieurs domaines de la vie.

Ils ont mené des entretiens approfondis avec 20 personnes qui avaient tenté d’arrêter les antidépresseurs inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS), tels que le Prozac, au cours de l’année dernière.

Raqeeb Mahmood, doctorant en psychologie à l’Université de Bath et premier auteur de l’étude, a déclaré : « À partir de ces entretiens, il est devenu clair que l’expérience vécue du retrait a un impact significatif sur le bien-être des individus. Les participants ont souligné que le sevrage ne concerne pas seulement les effets secondaires physiques, mais qu’il affecte également leur fonctionnement émotionnel, cognitif et social.

Les défis signalés par les participants à l’étude comprenaient le sentiment d’être submergé par leurs émotions, le fait de trouver les situations sociales moins agréables et le sentiment de détachement et de moins d’empathie envers les autres.

“Certains symptômes étaient si graves que la famille et les amis de la personne qui arrêtait de prendre ses médicaments les ont encouragés à y revenir”, a déclaré M. Mahmood.

Certains patients ont trouvé les premiers stades du sevrage – les premiers jours ou semaines – plus difficiles, tandis que d’autres ont éprouvé davantage de difficultés dans les stades ultérieurs, qui peuvent survenir plusieurs mois après avoir commencé à essayer d’arrêter leur traitement.

L’étude, publiée dans la revue Attentes en matière de santésuggère que les patients gèrent souvent seuls leur sevrage, en raison de la participation limitée des médecins généralistes et du manque de ressources en ligne du NHS ou de conseils fondés sur des preuves.

M. Mahmood a déclaré : « Les participants à l’étude ont exprimé le désir d’un plus grand soutien émotionnel de la part de leurs médecins généralistes et ont souligné l’importance d’une réduction progressive flexible, où le processus d’arrêt du traitement se déroule à un rythme adapté à eux.

“Ils ont également mentionné l’importance pour les gens de planifier leurs tentatives de sevrage sur des périodes moins stressantes ou chargées de leur vie, afin de leur donner une meilleure chance de s’en sortir sans éprouver de difficultés importantes.”

Le Dr Graeme Fairchild, lecteur en psychologie à Bath, auteur principal de l’étude et co-superviseur du projet, a déclaré : « Certaines personnes ont décrit les situations sociales comme étant une corvée – elles avaient l’impression de simplement « suivre les mouvements ». de la vie régulière. Ils ont également parlé d’être plus difficile à vivre ou d’avoir l’impression que leur partenaire ou des membres de leur famille voulaient qu’ils reprennent leurs médicaments.

“Ces impacts du sevrage des antidépresseurs sur les relations sociales des gens sont moins connus mais doivent être communiqués aux patients qui envisagent d’arrêter leurs antidépresseurs.”

Le Dr Katherine Button, maître de conférences à Bath, co-auteur de l’étude et co-superviseur du projet, a ajouté : « Plus de la moitié des participants ont décrit le retrait affectant négativement leurs relations avec les autres, les membres de la famille subissant par exemple le poids de leur vivacité accrue.

« Il s’agit d’une découverte importante, car les membres de la famille sont souvent une source clé de soutien social. Se préparer à ces changements potentiels peut donc aider le patient et sa famille à traverser le processus de sevrage. »

Tous les participants ont rencontré des symptômes de sevrage physique négatifs – qui ont été de courte durée pour certains, mais ont persisté pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour d’autres. Cependant, certains effets positifs du sevrage ont également été signalés, comme le sentiment que les émotions revenaient à la normale (plutôt que d’être « émoussées » par leurs médicaments).

Certains participants ont signalé des changements positifs dans leurs schémas de pensée et ont trouvé plus facile de se souvenir de souvenirs positifs. Certains ont également constaté des effets positifs sur leur santé physique, notamment une perte de poids, et ont identifié l’exercice comme un facteur de protection et un mécanisme d’adaptation crucial.

