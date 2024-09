Bilan du week-end – Semaine 10 – Big Brother Network

Les invités se sont échappés de l’arrière-cour et sont retournés en sécurité dans la maison cette semaine sur Big Brother 26, alors passons à l’action réelle et passons en revue tout ce qui s’est passé depuis l’émission en direct de jeudi.

Les 7 derniers invités sont arrivés à seulement 3 semaines de la saison, nous sommes donc sur le point d’entrer dans la dernière ligne droite de la saison estivale dans la maison Big Brother. Pas de temps pour les erreurs et le moindre faux pas pourrait vous envoyer à la maison du jury !

Chef de famille :

À la fin du spectacle de jeudi, nous avons regardé les six HG en compétition (Leah regardait depuis la salle HOH) essayer d’empiler tous les morceaux de « bonbons » et d’obtenir le score le plus élevé avant que le chronomètre d’une heure ne s’arrête ou que tout ne s’effondre. D’après les quelques minutes que nous avons regardées, il semblait qu’Angela était largement en tête, mais ce genre de choses peut être éphémère.

Lorsque la poussière est retombée et que les Feeds sont revenus, nous avons découvert que c’était Makensy qui avait remporté la victoire avec sa première victoire HOH de la saison (mais l’une des nombreuses victoires compétitives au total).

Nominations:

Dès que nous avons vu Makensy sur les fils d’actualité, nous avons également appris qu’elle prévoyait de nommer Kimo et Angela, Kimo étant la cible… enfin, c’est ce qu’elle a dit à Leah. Mais immédiatement après, elle est allée voir d’autres personnes et leur a dit qu’elle venait de mentir à Leah. En fait, sa cible était en réalité Angela.

Lorsque les noms ont été révélés, Angela et Kimo étaient bien sûr sur le Block. Angela a reçu l’assurance de Makensy qu’il s’agissait simplement d’une position de pion pour elle et que Kimo était la cible, mais nous savons que ce n’est pas la vérité.

Concours de veto :

La seule chose qui restait sur le chemin de l’éviction d’Angela par Makensky était le veto. Les flux ont été coupés pendant un peu moins de sept heures pour une compétition de performance individuelle. Makensy est en train de reconstituer son CV avec une autre victoire sur celle-ci également.

Plusieurs HG ont dépassé le temps imparti pour relever ce défi, nous verrons donc mercredi à quel point c’était vraiment difficile. Mais savez-vous ce qui est également arrivé à expiration ? Notre série de veto. Il semble qu’elle s’arrêtera à neuf avec la cérémonie de la semaine dernière.

Réunion de veto :

Makensy n’a aucune chance d’utiliser son veto. Sa cible est sur le Block et elle ne renversera pas ses propres nominations juste pour sauver Kimo et renommer Rubina ou Leah. C’est le problème car cela montrerait à nouveau son jeu avec celui qu’elle a renommé. Elle n’y gagnerait rien.

Quand la cérémonie de lundi arrivera, je m’attends à ce que Makensy remette le médaillon dans la boîte et se dirige vers le vote de jeudi où Angela sera envoyée au jury. Elle a duré bien plus longtemps que prévu !

Et n’oubliez pas, la Double Eviction se profile à l’horizon jeudi soir, vous ne voudrez donc pas manquer le spectacle en direct de cette semaine.

