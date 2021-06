Bilan du week-end : délice de derby pour Adayar | Nouvelles de course

Le Cazoo Derby a occupé le devant de la scène le premier samedi de juin – et cette année, la vedette appartenait à Adam Kirby alors que lui et Adayar remportaient une victoire mémorable.

Le chemin de Kirby vers la gloire d’Epsom était pour le moins détourné, car une séquence d’événements inattendus a conduit à sa réservation sur la troisième chaîne apparente de Godolphin pour Charlie Appleby.

C’était pourtant la route directe dans la course elle-même. Kirby ne s’est jamais détourné de l’intérieur avant de se faufiler dans une brèche le long du rail éloigné à deux stades, puis a bondi alors qu’Adayar est devenu le premier vainqueur du Derby de ce siècle à partir du premier décrochage.

Il y avait de l’argent en retard pour lui dans le cadre d’un pari public mineur, mais le prix de départ d’Adayar de 16-1 reflétait toujours des attentes relativement modestes – bien à la dérive des coéquipiers Hurricane Lane et One Ruler sur le marché.

Ils étaient déconcertés – tout comme ceux derrière le grand favori du Bolchoï Ballet, le seul représentant d’Aidan O’Brien alors que la centrale de Ballydoyle cherchait un neuvième Derby mais devait être bien battu cette fois dans un septième de 17 longueurs.

O’Brien a connu plus de succès classiques européens dans les 24 heures – alors que la basilique Saint-Marc a ajouté la gloire du derby français à Chantilly à la remarquable victoire de Snowfall sur les Oaks à Epsom vendredi.

Le jour du Derby, cependant, c’est le compagnon d’écurie d’Ayadar, Hurricane Lane, qui s’en sort le mieux parmi les joueurs les plus en vue – près de huit longueurs derrière le vainqueur en troisième position, avec l’outsider Mojo Star 50-1 dépassant largement ses chances et son statut de double couru. jeune fille de Richard Hannon.

L’histoire d’avant-course de Kirby était en partie un conte de fées, en partie un thriller – en particulier la semaine dernière, avec une succession fantaisiste de rebondissements sur la voie d’un point culminant de carrière incontestable.

Le joueur de 32 ans a commencé la semaine du Derby en traçant son défi sur le célèbre John Leeper, qui finirait finalement neuvième sous Frankie Dettori.

La décision d’O’Brien de ne diriger qu’un seul de ses six prétendants possibles a laissé Dettori soudainement disponible, et les propriétaires de John Leeper ont rapidement fait appel à ses services à la place de Kirby.

Ce dernier, diversement présenté comme un compagnon jockey ou un spécialiste de tous les temps mais en réalité rien d’aucune sorte, a une longue association avec Appleby et Godolphin – et une fois qu’il est apparu qu’il était libre, l’appel est venu pour qu’il monte Adayar, pour qui Le double champion jockey Oisin Murphy avait déjà été réservé.

Réfléchissant à la fois au manège d’avant-course et à son premier succès en Classique qui en a résulté, Kirby a déclaré : « Il y a eu des hauts et des bas, c’est la course, mais quand il s’agit de Charlie Appleby, c’est un homme de haut niveau. Je ne peux pas remerciez-le assez. »

En plus d’un premier vainqueur de Derby pour le père d’Adayar Frankel, c’était un deuxième pour Appleby après le triomphe de Masar en 2018.

La gratitude et l’admiration de Kirby pour Appleby étaient évidentes.

Il a ajouté: « C’est un vrai gentleman et un excellent entraîneur. C’est vraiment incroyable – je ne pense pas que ce soit encore vraiment intégré.

« C’est un derby. Il a bien couru dans le Lingfield Derby Trial, et c’était évidemment une bonne forme – nous pouvons tous être plus sages après l’événement.

« Je suis monté (sur le rail) et heureusement, le cheval a été assez courageux pour aller jusqu’au bout – il a galopé jusqu’à la ligne et l’a franchie.

« C’est une journée merveilleuse. J’espère que ma mère regardait. »

Appleby a admis qu’il avait des doutes sur le fait qu’Adayar s’attaque au Derby, mais le fondateur de Godolphin, Sheikh Mohammed, tenait à laisser le poulain avoir sa chance classique.

L’entraîneur de Newmarket a déclaré: « Je suis ravi que Son Altesse Sheikh Mohammed et l’équipe Godolphin soient également élevés à la maison et que Frankel ait son premier vainqueur de Derby.

« Je suis ravi pour Adam. Il le connaît aussi bien que n’importe qui, car il a cassé les trois coureurs.

« Pour gagner comme il l’a fait, il a marqué son autorité là-bas parmi les chevaux de demi-fond de trois ans. Nous allons juste respirer, laisser la poussière retomber et se regrouper.

« J’ai eu une conversation avec Son Altesse mercredi et j’ai en quelque sorte dit qu’Adayar serait plus un cheval qui resterait – et, heureusement, il m’a remis directement là où je devrais être et a dit ‘non Charlie, il n’y en a qu’un Derby – et vous devez rester dans le Derby’. »

Ballydoyle était de retour dans les affaires de haut niveau dimanche – grâce à la basilique Saint-Marc, un impressionnant favori gagnant du Qatar Prix du Jockey Club.

Le poulain de Siyouni portait son total de groupe 1 à trois lors de courses successives en ajoutant le derby français aux Guinées françaises du mois dernier.

Ioritz Mendizabal était à nouveau en selle – et bien que la marge gagnante ait été d’un peu moins de deux longueurs à chaque fois, Sealiway l’outsider qui s’est rapproché cette fois, la supériorité était évidente.

O’Brien a déclaré : « Nous sommes ravis. Ioritz lui a fait un tour brillant.

« Ioritz est un grand pilote et a roulé pour nous à Deauville l’année dernière – et nous avons été très impressionnés.

« C’est un coureur de classe mondiale, et nous sommes ravis de l’avoir. »

Quant aux missions de grande course sur le radar après un passage réussi à 10 stades et demi pour la basilique Saint-Marc, O’Brien a ajouté: « Il a beaucoup d’options, et évidemment nous attendrons de voir comment il va quand il revient et voit où nous allons.

« L’Eclipse, les Champion Stakes – tous ces types de courses – seraient des possibles très forts pour lui. Cela dépendra de son état et de ce que les gars (les propriétaires Coolmore) veulent faire. »