Bilan du week-end de Serie A : pas de surprises dans les meilleurs clubs

La tête du classement de Serie A à la fin de l’année pourrait ressembler à ce qu’elle est après le tour d’horizon du week-end dernier. Naples, l’Inter Milan et l’AC Milan se retrouvent avec deux victoires en deux matchs. Mais la surprise jusqu’à présent est Hellas Vérone, qui est également en tête sur six […]

La tête du classement de Serie A à la fin de l’année pourrait ressembler à ce qu’elle est après le tour d’horizon du week-end dernier. Naples, l’Inter Milan et l’AC Milan se retrouvent avec deux victoires en deux matchs. Pourtant, la surprise jusqu’à présent est Hellas Vérone, qui est également en tête avec six points.

Pour les fans américains, la Serie A connaît un regain d’intérêt. Christian Pulisic et Yunus Musah sont à l’AC Milan. Tim Weah et Weston McKennie se disputent des places à la Juventus. La Serie A est une action incontournable pour les fans de l’USMNT.

Bilan du week-end de Serie A

Pulisic, une star instantanée à l’AC Milan

Milan a démarré en force la saison 2023-2024 de Serie A, avec les nouvelles recrues Christian Pulisic et Ruben Loftus-Cheek ayant un impact instantané. Pulisic a marqué lors de ses deux premiers matchs, contre Bologne et Turin. Cela montre sa polyvalence en jouant large et au milieu. Loftus-Cheek a également impressionné au milieu de terrain central, apportant de l’énergie et des passes décisives.

La stratégie de transfert de Milan s’est concentrée sur les jeunes joueurs ayant une valeur de revente. Il a dépensé des honoraires modérés pour des joueurs comme Pulisic, Loftus-Cheek, Tijjani Reijnders et Yunus Musah. Même s’il est très tôt, l’équipe de Milan semble plus solide et plus flexible cette saison. Le manager Stefano Pioli a plus d’options tactiques. Si l’intégration rapide des nouvelles recrues se poursuit, Milan devrait à nouveau se battre pour le titre de Serie A.

Naples fait ce qu’il fait de mieux : gagner

Naples a poursuivi son début de saison parfait en Serie A avec une victoire 2-0 à domicile contre Sassuolo à 10 dimanche, avec Victor Osimhen et Giovanni Di Lorenzo marquant les buts. Osimhen a inscrit un penalty avant l’expulsion de Maxime Lopez de Sassuolo. Kvaratskhelia, qui a succédé pour ses débuts dans la saison après une blessure, a fourni la passe décisive sur le but de Di Lorenzo pour sceller la victoire. C’est un bon début pour le nouvel entraîneur Rudi Garcia. Pourtant, nous n’avons pas encore vu comment Naples peut faire face à une concurrence plus rude à mesure que la saison avance.

Notre choix : Comprend : Ligue des champions, Ligue Europa, Serie A, NWSL, Primera argentine, Brasileirão, Premiership écossaise, Super League féminine, etc. Essai gratuit de 7 jours

L’impact de Marcus Thuram ressenti à l’Inter Milan

L’Inter Milan a remporté lundi une confortable victoire 2-0 à l’extérieur contre les nouveaux venus Cagliari en Serie A, avec des buts en première mi-temps de Denzel Dumfries et Lautaro Martinez scellant la victoire. Dumfries a ouvert le score à la 21e minute après avoir été mis en place par Marcus Thuram, qui a de nouveau été impliqué pour le but de Martinez neuf minutes plus tard suite à une passe de Federico Dimarco. Malgré un public local passionné, Cagliari a eu du mal à se montrer menaçant alors que l’Inter contrôlait le match. Thuram a impressionné lors de son premier départ en Serie A pour l’Inter après avoir rejoint l’Inter avec un transfert gratuit. Il a fourni les passes décisives sur les deux buts.

La Lazio connaît le pire début de saison depuis 5 ans

Deux défaites consécutives contre des équipes probablement candidates à la relégation à Lecce et Gênes doivent être préoccupantes pour la Lazio. Et avec un prochain voyage à Naples, la Lazio se félicite de la prochaine trêve internationale. Là, il peut se recentrer et tenter de diriger le navire tout droit. Maurizio Sarri a beaucoup de talent à sa disposition. La Lazio aura son lot de victoires. Mais la perte de Milinkovic-Savic a un impact très négatif sur le club.

Les favoris à tester au prochain tour

L’AC Milan réalise un déplacement très intéressant à l’AS Roma vendredi. La Roma vient de finaliser la signature du Belge Romelu Lukaku qui pourrait figurer dans le match. Comme mentionné précédemment, Naples accueillera la Lazio qui, malgré son lent début de saison, est toujours un adversaire délicat. L’Inter Milan recevra la Fiorentina qui a déjà trouvé le chemin des filets 6 fois en 2 matches. Le Hellas Vérone, qui a réussi un début de saison parfait, se rend dans le dernier club de Sassuolo.

PHOTO : IMAGO / Marco Canoniero