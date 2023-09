Bilan du week-end de Serie A : les clubs milanais en tête

Un autre week-end passionnant de Serie A voit l’Inter et l’AC Milan en tête avec des records parfaits ; Naples tombant face à la Lazio ; et l’AS Roma continue de lutter

Les clubs milanais donnent le ton

L’Inter Milan a maintenu son début de saison parfait en Serie A avec une victoire complète 4-0 à domicile contre la Fiorentina dimanche. L’attaquant français Marcus Thuram a marqué son premier but pour le club depuis son transfert estival du Borussia Mönchengladbach, en reprenant de la tête un centre de Federico Dimarco au milieu de la première mi-temps. Lautaro Martinez a doublé l’avance de l’Inter peu après la pause lorsqu’il a été joué par Thuram. Hakan Calhanoglu a porté le score à 3-0 sur penalty après que Thuram ait été victime d’une faute dans la surface par le gardien de la Fiorentina Pietro Terracciano. Martinez a décroché son deuxième en fin de match avec une première finition soignée sur le centre bas de Juan Cuadrado. Cette victoire laisse l’Inter à égalité de points avec son rival de la ville, l’AC Milan, en tête du classement après trois matchs. Lors de la rencontre de samedi, l’AC Milan a maintenu son record de 100 pour cent avec une impressionnante victoire 3-1 à l’extérieur à Rome. La star de la saison dernière, Rafael Leao, était à nouveau dans le coup pour les Rossoneri. Les deux géants milanais s’affronteront lors de leur prochain match après la trêve internationale dans ce qui promet d’être une première bataille intrigante pour la suprématie.

Un peloton bondé derrière les leaders

La Juventus n’est qu’à deux points du leader en troisième position après une victoire 2-0 à Empoli. Le défenseur brésilien Danilo a ouvert le score au milieu de la première mi-temps avec un tir à bout portant sur corner. Federico Chiesa a bouclé les points à huit minutes de la fin, se précipitant vers le gardien Guglielmo Vicario et marquant son deuxième but de la campagne.

La Lazio a fourni le résultat choc du tour avec une victoire 2-1 sur la route à Naples. La Lazio a pris l’avantage à la 30e minute grâce à une frappe de Luis Alberto mais Naples a égalisé 2 minutes plus tard grâce à Piotr Zielinski. Mais la Lazio a pris le contrôle en seconde période et est repartie avec les 3 points, laissant Naples avec 6 points, 1 point derrière la Juventus et Lecce et à égalité avec l’Atalanta et Vérone.

Les malheurs de l’AS Roma continuent

La défaite à domicile de la Roma contre l’AC Milan les a laissés troisièmes en bas du classement avec un seul point en 3 matches. Les hommes de Mourinho semblent désorganisés et lents sur le terrain. Romelu Lukaku est entré en jeu à la 70e minute et a montré un peu de son potentiel, mais il faudra beaucoup plus, non seulement de sa part, mais de toute une équipe qui semble sans direction pour le moment. Cagliari et Empoli ancrent le tableau en bas. Empoli cherche non seulement ses premiers points mais aussi son premier but de la saison.