Bilan du week-end de Liga : le Real Madrid toujours en tête

Un week-end pluvieux en Espagne n’a pas gâché l’humeur de Jude Bellingham et du Real Madrid, mais il a reporté le match très médiatisé entre l’Atletico Madrid et Séville.

Le Real Madrid reste parfait

Le Real Madrid est revenu au score pour battre Getafe 2-1 au Santiago Bernabéu grâce à un nouveau but de Jude Bellingham. Getafe a d’abord surpris les champions en prenant une avance surprise dans les premières minutes grâce à Borja Mayoral. L’attaquant a profité d’une erreur défensive de Fran Garcia pour contourner le gardien Thibaut Courtois et rentrer chez lui. Madrid a eu du mal à se créer de nombreuses occasions claires en première mi-temps, Luka Modric se rapprochant le plus lorsque sa tête plongeante a été bien sauvée. Mais ils ont commencé la seconde période en force et ont égalisé grâce à Joselu, qui a martelé à bout portant après une confusion dans la défense de Getafe. Alors que le match entrait dans sa phase finale, Madrid a assiégé le but de Getafe, ce qui a eu des conséquences néfastes à la 87e minute lorsque Soria a renversé le tir de Vazquez et Bellingham a réagi le plus rapidement pour marquer son cinquième but en quatre matchs.

Il s’agissait de trois points essentiels pour l’équipe de Carlo Ancelotti, qui a remporté quatre victoires en quatre matchs pour rester en tête du classement.

Barcelone lutte mais surmonte

Le penalty tardif de Robert Lewandowski a valu à Barcelone une victoire acharnée 2-1 en Liga à Osasuna dimanche soir. L’attaquant polonais s’est transformé sur place à la 85e minute après qu’Alejandro Catena lui ait attrapé le bras à l’intérieur de la surface de réparation. Catena a été expulsée avant que Lewandowski ne marque le but vainqueur. Le Barça avait pris l’avantage juste avant la mi-temps lorsque le défenseur Jules Koundé rentrait chez lui sur corner. Mais Osasuna a égalisé à la 76e minute grâce à une superbe frappe enroulée de Chimy Ávila qui est entrée sur le poteau. Les champions en titre se sont ralliés pour remporter la victoire en fin de compte et sont troisièmes du classement avec 10 points, à égalité avec Gérone, qui a poursuivi son impressionnant départ alors que Portu a marqué son retour avec un vainqueur tardif contre Las Palmas. Les deux équipes sont à deux points du leader, le Real Madrid.

Report

Le match de dimanche entre l’Atlético Madrid et Séville a été reporté en raison du risque extrêmement élevé d’inondations à Madrid. La décision d’annuler le match a été prise à l’heure du déjeuner, alors que la capitale se préparait à des précipitations record.

Autre part

La Real Sociedad et Grenade ont participé à un rare festival de buts en Liga samedi, la Sociedad remportant une impressionnante victoire 5-3. Cadix et Celta ont marqué 3 buts chacun lors de leurs victoires contre Villareal et Almeria, respectivement. Le report de Séville les laisse en bas du classement et la seule équipe de la Liga sans point.

Crédit photo : IMAGO/Zuma Wire