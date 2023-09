Bilan du week-end de Bundesliga : Leverkusen en tête

Le Bayer Leverkusen se retrouve en tête de la Bundesliga après avoir enregistré sa 3e victoire en autant de matches. Le Bayern Munich reste également parfait alors qu’il y a un remaniement des équipes en dessous des deux premiers.

Fin du home run de l’Union Berlin

Le RB Leipzig a mis fin au record du club de l’Union Berlin de 24 matchs sans défaite à domicile en Bundesliga avec une victoire catégorique 3-0 à l’extérieur. Benjamin Sesko a marqué deux fois après son entrée en jeu pour sceller la toute première victoire de Leipzig en championnat au stade Alten Försterei de l’Union. Xavi Simons a ouvert le score pour Leipzig avec une frappe spectaculaire à longue distance en début de seconde période. L’Union a ensuite été réduite à 10 hommes lorsque la nouvelle recrue Kevin Volland a été expulsée au milieu de la mi-temps. Alors que l’Union faisait pression pour égaliser, Leipzig a profité de la contre-attaque alors que Sesko marquait un doublé rapide dans les phases finales. Malgré la défaite, les supporters de l’Union ont ovationné leur équipe après le coup de sifflet final en reconnaissance de la fin de leur séquence record à domicile. L’Union se retrouve à égalité de points avec Leipzig avec 6 points aux côtés de 4 autres clubs dans une course serrée.

Leverkusen reste parfait sous Alonso

Le Bayer Leverkusen a remporté trois victoires en trois matchs sous la direction du nouvel entraîneur Xabi Alonso avec une démolition 5-1 de Darmstadt. L’attaquant Victor Boniface a encore une fois été la vedette du spectacle, inscrivant deux buts pour porter son total à quatre en trois matches. Le doublé du Nigérian ainsi qu’une passe décisive ont prolongé le début de saison parfait de Leverkusen.

Le Bayern est également parfait

Le Bayern Munich a remporté trois victoires sur trois grâce à une victoire acharnée 2-1 à l’extérieur contre le Borussia Mönchengladbach. Leroy Sane et l’adolescent Mathys Tel ont marqué en seconde période pour renverser l’avance 1-0 de Gladbach à la mi-temps. Le patron du Bayern, Thomas Tuchel, a critiqué la performance de son équipe en première mi-temps, mais a salué ses « 45 meilleures minutes de la saison » après la pause. Cela donne lieu à un affrontement alléchant en haut de la table avec le Bayer Leverkusen après la trêve internationale.

Heidenheim remporte son premier point historique en Bundesliga

Le promu Heidenheim a obtenu son tout premier point en Bundesliga lors d’un match nul 2-2 passionnant contre le Borussia Dortmund. Dortmund a pris une avance de deux buts grâce à Julian Brandt et Emre Can, mais Heidenheim a organisé un superbe retour en seconde période. Les buts d’Eren Dinkci et de Tim Kleindienst ont valu aux courageux outsiders une part du butin au Signal Iduna Park. Heidenheim a failli remporter une victoire surprise en fin de match alors que le jeu bâclé de Dortmund ouvrait le match. Mais Heidenheim s’est contenté de son point historique contre l’un des géants allemands.

Les nouveaux arrivants Darmstadt en bas

Darmstadt trouve la vie en Bundesliga après 3 tours très difficile. Ils ont encaissé 10 buts pour n’en marquer que deux. Un match à domicile contre Gladbach après la pause internationale pourrait être le tonique dont ils ont envie pour obtenir leurs premiers points en Bundesliga.