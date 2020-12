Chelsea est revenu en forme après deux défaites consécutives pour battre West Ham 3-0 à Stamford Bridge lundi soir.

L’équipe de Frank Lampard a remonté la table avec la victoire, à six points de Liverpool au sommet de la Premier League.

Les Blues étaient occupés dans la fenêtre estivale, dépensant plus de 200 millions de livres sterling alors que Lampard cherchait à construire une équipe capable de remporter le titre.

Mais janvier pouvait encore voir les tenants et les aboutissants alors qu’il continuait à mettre son empreinte sur l’équipe.

Il y a eu des gagnants et des perdants dans l’équipe de Chelsea alors qu’ils commencent à obtenir un onze de départ réglé.

Dans cet esprit, nous examinons les dernières rumeurs de transfert de l’ouest de Londres avec la fenêtre de transfert de janvier juste au coin de la rue.

Une grande partie des dépenses d’été de Chelsea était consacrée à l’attaque des talents, Timo Werner, Hakim Ziyech et Kai Havertz étant tous arrivés dans l’ouest de Londres.

Et en plus de toutes les arrivées, Olivier Giroud et Tammy Abraham ont tous deux impressionné en tant qu’attaquant central.