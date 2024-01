Bilan du recrutement : davantage de prospects réagissent à la nomination de Sherrone Moore comme entraîneur-chef

Le jeu d’attente est enfin terminé. Jim Harbaugh est de retour dans la NFL et Sherrone Moore a été nommée nouvel entraîneur-chef des Michigan Wolverines.

Une grande préoccupation entourant tout changement d’entraîneur est la façon dont cela pourrait affecter le recrutement. Bien qu’il reste à voir quel impact exact cela pourrait avoir pour le Michigan, il semble que la plupart des recrues soient optimistes et enthousiastes.

Nous entendons certaines de ces réactions dans le tour d’horizon du recrutement d’aujourd’hui.

Les meilleures recrues sont ravies du fait que Moore ait été nommé HC

Moore est connu comme un bon recruteur. Dans le paysage en constante évolution du recrutement avec NIL et le portail de transfert, les responsabilités d’entraîneur-chef sont devenues de plus en plus exigeantes. Heureusement pour le Michigan, il est prêt à relever le défi.

Plusieurs recrues à travers le pays intéressées par le Michigan surveillent de près la situation des entraîneurs à Ann Arbor. Beaucoup de ces prospects ont partagé leurs réflexions sur le changement d’entraîneur avec Zach Libby de Wolverine ($).

« Fired up », joueur de ligne défensive quatre étoiles de l’État de 2025 et engagement du Michigan Bobby Kanka dit. “L’homme parfait pour le travail.”

Plus tôt ce mois-ci, les Wolverines ont vu le cornerback parmi les 100 premiers en 2025 Chris Ewald se désengager du programme. Malgré cela, il envisage toujours le Michigan.

“C’est mon gars”, a déclaré Ewald à propos de Moore. “Je l’aime. Il est la personne idéale pour le Michigan. J’ai hâte de retourner là-haut et de lui parler.

Comme mentionné, Moore est très apprécié des recrues et de leurs familles. Son arrivée a intrigué bon nombre des meilleurs espoirs du pays.

“L’entraîneur Moore mérite certainement ça”, récepteur large quatre étoiles 2025 Kaliq Lockett dit. “Même si l’entraîneur Harbaugh nous manquera, l’entraîneur Moore va amener le Michigan dans la bonne direction à l’avenir.”

“Je m’intéresse beaucoup maintenant au football du Michigan”, ailier rapproché trois étoiles 2025 Ours Tenney dit. “Entraîneur d’élite.”

Moore a fait un excellent travail de recrutement le long de la ligne offensive. Les prospects qu’il cible en 2025 sont ravis de le voir prendre la relève, notamment quatre étoiles. Michael Carroll et trois étoiles Logan Powell.

“Je suis tellement heureux et fier pour lui”, a déclaré Carroll. «C’est un ajustement parfait. Au contraire, cela renforce mon intérêt pour le Michigan.

“Je pense que personne n’est plus méritant, et cela ne change pas du tout (négativement) ma vision du Michigan”, a déclaré Powell. “Pas surpris, mais super excité pour lui.”

L’Ohio RB quatre étoiles s’apprête à visiter officiellement le Michigan cette année

Les Wolverines ont décroché l’or dans l’Ohio lors du dernier cycle avec le porteur de ballon quatre étoiles Jordan Marshall, et s’ils réussissent dans la classe 2025, ils seront en mesure de recruter un autre joueur vraiment talentueux à ce poste.

Parler avec 247Sports ($), porteur de ballon quatre étoiles Marquise Davis prévoit d’effectuer une visite officielle au Michigan plus tard cette année.

“Tennessee, (état de l’Ohio), Michigan, USC et Penn State. Je sais que je veux visiter ces cinq-là », a déclaré Davis.

Un des 200 meilleurs espoirs au classement général, Davis mesure 6 pieds et pèse 190 livres. Le natif de Cleveland a OSU en tête de sa liste, mais Mike Hart et le Michigan ont également son attention. Il était pour la dernière fois à Ann Arbor en novembre pour le match contre l’Ohio State, et il a également effectué des visites de match l’automne dernier à l’OSU, au Tennessee et à Penn State.

En ce qui concerne un éventuel calendrier d’engagement, Davis n’est pas pressé de mettre un terme aux choses.

« Tout le monde a une façon de penser différente. Parfois, je me demande pourquoi les gars s’engagent si tôt. Je vais probablement affiner les choses cet été », a-t-il déclaré.