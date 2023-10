Des vagues de bombes frappent Gaza alors que l’offensive israélienne approche de deux semaines et que la région est sur le fil du couteau. Voici le Moyen-Orient cette semaine :

Amour et perte en temps de guerre

La plupart des romances ne commencent pas à l’hôpital, mais il y a environ 80 ans, l’amour s’est épanoui à l’hôpital arabe al-Ahli, dans la bande de Gaza.

Les grands-parents de Hammam Farah s’y sont rencontrés et 40 ans plus tard, il y est lui-même né, dans un hôpital qui était un lieu de rassemblement de la communauté depuis 1882. Dans sa grande cour, les enfants jouaient, il y avait des dîners communautaires et il y avait une court de tennis, tables de ping-pong et église.

Aujourd’hui, l’hôpital a été vidé après une explosion qui a tué au moins 500 personnes. Les corps mutilés gisaient en tas, les installations détruites.

Le massacre survenu lors des bombardements israéliens continus sur Gaza pourrait constituer un tournant : les dirigeants arabes ont annulé une réunion avec le président américain Joe Biden. Pendant ce temps, le reste de la région est balayé par des manifestations de colère, de Tunis à Téhéran.

Biden a néanmoins rencontré son homologue, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui a obtenu davantage de soutien et de financement pour la guerre. Biden a également absous Netanyahu d’avoir incité à l’attentat à la bombe contre l’hôpital.

Alors que les bombes pleuvent sur Gaza, Israël continue de bloquer l’aide à l’enclave, bombardant même le passage de Rafah qui borde l’Égypte.

Sabreen Abd Rabu, son mari et leurs trois enfants ont été pris dans l’une des attaques aériennes.

« Le sol a tremblé et nous avons été soudainement plongés dans l’inconscience au milieu du sable tourbillonnant », a déclaré Sabreen.

Des milliers de personnes restent prises au piège alors qu’Israël a semé la confusion et la panique en début de semaine en ordonnant aux habitants de Gaza d’évacuer vers le sud de la bande de Gaza.

Cet ordre était obsédant : un écho de la Nakba, disaient les Palestiniens, lorsqu’en 1948 les milices israéliennes chassèrent des familles entières de leurs terres.

Au milieu du bain de sang, les Palestiniens ont essayé de trouver le peu de joie qu’ils pouvaient, avec des mères à Gaza consolant leurs enfants terrifiés par les quelques moyens à leur disposition : à travers des jeux, des câlins et YouTube.

« C’est la cinquième guerre que je vis en tant que mère et chaque fois, je me tourne vers YouTube et les articles en ligne pour mieux comprendre comment soutenir mes filles en période de conflit », a déclaré Rawan, une mère d’une trentaine d’années.

Dans la ville de Gaza, un homme et son âne traversent les quartiers bombardés pour s’assurer que les gens n’ont pas soif sous le siège israélien qui a coupé l’eau et l’électricité.

Jameel al-Karoubi vendait des légumes, mais il distribue désormais de l’eau gratuitement.

« Tant que mon peuple sera dans le besoin, dit-il, je serai là. »

Brièvement

Citation de la semaine

« Nous avons vécu de beaux moments là-bas, c’est là que notre amour l’un pour l’autre a grandi. » | Ahmed Hijazi, créateur de contenu et présentateur de programmes de Gaza, parle de sa femme et des gratte-ciel détruits par les bombes israéliennes.