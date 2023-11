Bilan du Moyen-Orient : En route vers les tunnels – l’assaut israélien vacille-t-il ? | Conflit israélo-palestinien Actualités

Le Hamas riposte et regarde Gaza du reste du monde arabe – voici le Moyen-Orient cette semaine.

Quelle est la fin de partie de l’invasion terrestre d’Israël ?

Il y a eu quelques trébuchements depuis le début de l’incursion terrestre d’Israël dans la bande de Gaza, il y a près de deux semaines.

Il est encore trop tôt pour dire comment la guerre contre Gaza prendra fin, mais les experts affirment que les capacités de combat du Hamas se sont améliorées, ce qui signifie que les combats sur le terrain seront beaucoup plus violents.

Israël a annoncé qu’il allait bientôt diviser la bande de Gaza en deux et encercler la ville de Gaza, mais pour y parvenir, il devra s’engager dans une guerre urbaine qui devrait être plus sanglante qu’elle ne l’a été jusqu’à présent.

Surtout si la bataille se déroule dans la clandestinité, dans les tunnels redoutés du Hamas.

Israël a imposé un siège complet à l’enclave il y a un mois. Pendant cette période, le peu de nourriture, d’eau, de carburant et de médicaments que Gaza avait stocké a été pratiquement épuisé. Notre équipe graphique a visualisé ce que signifie se retrouver sans nourriture ni eau pendant un mois.

L’eau douce municipale pour se baigner, laver les vêtements et faire fonctionner la plomberie domestique s’est également tarie, ce qui signifie que les gens doivent donner le bain à leurs enfants dans la mer hautement polluée au large de Gaza, ce qui entraîne des plaies et d’autres maladies.

Les gens ont perdu à cause de la guerre

Ahmed était un aspirant dentiste au sourire toujours heureux d’offrir des soins gratuits à ses amis (il avait aussi besoin du cabinet). Yosep, quant à lui, était considéré comme un génie de la technologie dont le dernier message à sa femme était « Je t’aime », suivi d’un emoji en forme de cœur.

Ahmed, un Palestinien, et Yosep, un citoyen israélien, sont tous deux décédés récemment. Ahmed dans le bombardement israélien de maisons civiles dans la bande de Gaza, et Yosep dans l’attaque du Hamas le 7 octobre.

À Gaza, les bombardements n’ont pas cessé, et les enfants représentent près de la moitié des plus de 10 000 personnes tuées. Cela fait du conflit actuel probablement le plus meurtrier pour les enfants des temps modernes.

En plus de bombarder des zones résidentielles, Israël bombarde des hôpitaux même si l’on sait que des dizaines de milliers de familles ont fui vers ces lieux pour se mettre en sécurité.

Les gouvernements ont tenté d’évacuer leurs ressortissants de cette région déchirée par la guerre, et certains ont dû prendre la décision difficile de laisser derrière eux des membres de leur famille. Certains ont quitté Gaza avec les membres de leur famille palestinienne pour se retrouver coincés ailleurs en attendant que leur gouvernement accorde des visas à leurs conjoints non nationaux pour les accompagner chez eux.

Et ensuite ?

Même si de nombreux auditeurs étaient soulagés lorsque Hassan Nasrallah a terminé son discours vendredi, il reste à voir si son organisation, le Hezbollah, restera en dehors des combats ou viendra en aide au Hamas.

Des rumeurs ont commencé à circuler autour d’un éventuel arrangement politique d’après-guerre dans la bande de Gaza, qui impliquerait l’Autorité palestinienne, qui gouverne la Cisjordanie occupée. Mais de nombreux Palestiniens ne sont pas satisfaits de l’Autorité palestinienne, notamment les habitants de Gaza.

Entre-temps, la rue arabe a clairement exprimé son point de vue alors que d’énormes manifestations de soutien à Gaza ont eu lieu en Turquie et en Iran.

La Tunisie a également connu de grandes manifestations, et les expressions ouvertes de méfiance à l’égard de l’Occident et de son influence ont proliféré parce que la population en avait assez de ce qu’ils appellent l’indifférence occidentale à l’égard des actions d’Israël à Gaza.

Semblant capitaliser sur ce sentiment, le gouvernement tunisien travaille sur un certain nombre de lois qui restreindraient sévèrement l’activité des ONG.

Brièvement

Citation de la semaine

« Nos cœurs brûlent sur nos terres… Nous attendons toute l’année la saison des olives, qui est la plus belle saison, mais les Israéliens ont délibérément brûlé nos arbres à l’aide de leurs missiles et de leurs obus de char. » | Nisreen Abu Daqqa, agricultrice de la ville de Khuza’a, à Gaza.