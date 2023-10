Les raids aériens israéliens ont tué l’épouse, le fils, la fille et les deux petits-enfants de Wael Dahdouh d’Al Jazeera à Gaza. Il a reçu l’appel alors qu’il couvrait l’actualité et s’est précipité à l’hôpital où les morgues débordantes l’ont obligé à dire au revoir à ses proches étendus à terre. Nous continuons notre couverture de Gaza cette semaine :

Quand « la voix de Gaza » a perdu sa famille

Wael Dahdouh était en direct lorsqu’il a appris la nouvelle : un raid israélien avait détruit la maison dans laquelle se trouvait sa famille. Sa femme, son fils, sa fille et ses deux petits-enfants étaient morts.

La famille du correspondant chevronné d’Al Jazeera avait fui les bombardements israéliens dans la ville de Gaza pour rester avec des proches dans le camp de réfugiés de Nuseirat – une zone qu’Israël avait jugée sûre pour y évacuer.

Sa fille, Sham, avait sept ans et son fils Mahmoud, un lycéen qui voulait devenir journaliste comme son père.

Le présentateur arabe d’Al Jazeera, Tamer Almisshal, a déclaré que le meurtre des membres de la famille de Dahdouh était un ciblage délibéré des journalistes palestiniens par Israël.

Il a qualifié son collègue de « voix de Gaza ».

« Sa voix continuera – nous pouvons le garantir. Toutes nos voix continueront et nous continuerons à couvrir cette agression pour faire éclater la vérité chaque jour », a déclaré Almisshal.

Lorsque Dahdouh a fait ses adieux à sa famille, ils gisaient par terre, sans place ailleurs alors que le nombre de morts s’accumulait dans les hôpitaux de la bande de Gaza.





Depuis plusieurs jours, les chirurgiens de la bande de Gaza opèrent à la lueur de leurs téléphones portables, économisant l’énergie afin que les respirateurs et autres appareils permettant de maintenir les patients en vie puissent continuer à fonctionner.

Mais maintenant, un par un, les hôpitaux de l’enclave s’éteignent, 10 sur 35 étant désormais hors service alors que le siège israélien des fournitures vitales, notamment du carburant pour les générateurs, approche de sa troisième semaine.

Les médecins sont obligés de travailler 24 heures sur 24 car ils font face à une grave pénurie de fournitures et de médicaments. Une certaine aide a été autorisée à traverser la frontière avec l’Égypte cette semaine, mais elle ne représente qu’une infime partie de ce qui est nécessaire, affirment les organisations humanitaires.

Et à mesure que l’accès à l’eau potable se fait de plus en plus rare, la menace du choléra et d’autres maladies d’origine hydrique devient grande.

Mais malgré le bombardement israélien de l’enclave assiégée, il y a eu de petits moments pour lesquels il faut être reconnaissant.

Dans l’unité de soins intensifs néonatals de l’hôpital al-Shifa, par exemple, un bébé prématuré a survécu à une césarienne d’urgence pratiquée sur sa mère décédée, Maryam, après une attaque aérienne contre son domicile.





Pourtant, avec tant de personnes tuées, rares sont ceux qui pleurent la mort de femmes comme Maryam, qui n’a jamais vu son bébé. En une seule nuit cette semaine, 700 Palestiniens ont été tués, le nombre le plus élevé en 24 heures depuis le début du conflit.

Parmi les morts figure l’épouse de Sameh Murad, décédée lors d’une attaque aérienne visant un convoi de civils en fuite.

« Elle était l’amour de ma vie », a déclaré Murad à Al Jazeera. “Je ne pense pas que je rencontrerai à nouveau quelqu’un comme elle.”

Pendant ce temps, les survivants des attaques aériennes disent avoir l’impression de mourir chaque jour.

“[Israel] nous veut en exil éternel et terrorisés jusqu’à la fin de nos vies », a déclaré Abdulrahman, qui a été témoin d’une explosion à quelques centaines de mètres de lui et de sa famille.

Les lieux de refuge comme les églises n’ont pas non plus été épargnés cette semaine, la plus ancienne église grecque orthodoxe du territoire ayant été bombardée. Les journalistes non plus.





Le Hamas a libéré deux captifs cette semaine, mais le groupe a déclaré qu’Israël avait refusé de les accepter, une affirmation que le gouvernement israélien a qualifiée de propagande.

Mais au milieu de la terreur et du traumatisme incessants causés par les missiles et le siège, une communauté s’est constituée.

Sur le trottoir devant la maison de la famille Abu Assi, à Bani Suhaila, dans le sud de Gaza, de grands pots de nourriture sont préparés quotidiennement pour nourrir des milliers de Palestiniens déplacés.

« Nous ne pouvons pas accepter que des personnes affamées ne trouvent pas de nourriture », a déclaré Abu Assi.

Ailleurs dans la région, quelque chose de différent

Dans le quartier de Zeyrek, à Istanbul, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, se trouve un autre vestige remarquable de l’histoire : le Cinili Hamam, un bain turc vieux de 500 ans datant de l’apogée de l’Empire ottoman.

Aujourd’hui, après 13 ans d’efforts de restauration ambitieux, ce trésor perdu a rouvert ses portes.

Brièvement

Citation de la semaine

“La voix en larmes de Noor au téléphone depuis Doha, nous suppliant de prendre des photos de sa famille déjà enterrée en silence, évoquait les mots du poète palestinien Mahmoud Darwish : ‘La mort ne fait pas de mal aux morts, elle ne fait que faire du mal aux vivants.’ .’» | Maram Humaid d’Al Jazeera, écrivant après avoir parlé à Noor, une amie dont la famille de neuf personnes a été tuée à Gaza.