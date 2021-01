Liverpool devrait renforcer ses options défensives après une série de blessures à ses défenseurs centraux.

Les Reds ont légèrement bégayé dans leur quête pour conserver le titre de Premier League, après des matchs nuls avec West Brom et Newcastle et leur défense a été soulignée par beaucoup comme la zone qui avait le plus besoin de renforts.

C’est parce que Virgil van Dijk, Joe Gomez et Joel Matip sont tous mis à l’écart, le manager Jurgen Klopp étant obligé de sélectionner les jeunes Rhys Williams et Nathaniel Phillips, ainsi que le milieu de terrain Fabinho, dans son arrière-plan.

Et cela signifie que Klopp est sur le point de plonger dans le marché des transferts de janvier alors qu’il recherche des défenseurs plus expérimentés.

Voici les dernières rumeurs de transfert de Liverpool.

L’agent du défenseur lillois Sven Botman s’attendrait à ce que Liverpool fasse une offre pour son client une fois la fenêtre de janvier ouverte.

Le club français serait prêt à vendre le joueur pour moins de 20 millions de livres sterling, qui a impressionné depuis son déménagement estival de l’Ajax.

Duncan Castles, s’exprimant sur le podcast Transfer Window de Reach PLC, affirme que Liverpool a entamé des discussions sur un déménagement en janvier pour le joueur de 20 ans.