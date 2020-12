Liverpool a réussi à passer sept devant Crystal Palace lors d’un spectacle exquis à Selhurst Park samedi après-midi – même sans personnel clé dans la formation de départ.

Mais le patron des Reds, Jurgen Klopp, reste désireux de renforcer ses options si la bonne opportunité se présente en janvier, avec un nouvel arrière central comme priorité.

Liverpool est également confronté au défi de garder la main sur l’un de ses milieux de terrain les plus fiables et les plus cohérents, Gini Wijnaldum, alors que deux clubs seraient entrés dans un «bras de fer» pour ses services.

Ailleurs, l’attaquant vedette Mohamed Salah – qui a marqué deux fois sur le banc contre Palace – a lancé des spéculations sur son avenir avec une interview révélatrice.

Voici le tour d’horizon des transferts de dimanche à Liverpool.

Barcelone est dans un « bras de fer » avec l’Inter Milan pour signer Gini Wijnaldum, selon un rapport d’Italie.

Le milieu de terrain de Liverpool est en rupture de contrat l’été prochain et les clubs seront libres d’entamer des discussions avec lui en janvier.

Le patron du Barca, Ronald Koeman, est depuis longtemps un admirateur de son compatriote, mais le manager de l’Inter, Antonio Conte, aime également le joueur de 30 ans.