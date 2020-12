Chelsea a dépensé énormément sur le marché des transferts d’été en apportant 250 millions de livres sterling de talents, mais Frank Lampard n’a pas encore terminé.

Les Bleus devraient se concentrer sur les dépenses pendant la fenêtre de janvier, Lampard étant impatient de réduire l’équipe.

Il est peu probable que de nombreux joueurs reviennent cette saison – y compris Fikayo Tomori et Billy Gilmour, et pourraient donc être prêtés au cours de la nouvelle année.

Mais il y a aussi quelques cibles que Lampard a à l’œil, avec David Alaba qui serait l’un d’entre eux, ainsi que Declan Rice.

Voici les derniers titres des transferts de Chelsea …

Le milieu de terrain de Chelsea Billy Gilmour pourrait être prêté en janvier afin d’obtenir un football régulier, et le jeune a été informé qu’un transfert aux Rangers serait le mieux pour lui.

Gilmour a brillé lorsqu’il a été appelé la saison dernière, mais à la suite de blessures, il s’est retrouvé hors de combat dans la campagne en cours.

Les spéculations suggèrent qu’un transfert aux Rangers en prêt est possible, et l’ancien attaquant de Premier League Kevin Phillips pense que l’apprentissage de Steven Gerrard serait la meilleure chose possible pour son développement.