Bilan des transferts de Chelsea: Alaba lié et nouveau défenseur central ciblé

L’équipe de Chelsea s’est mise en marche sous Frank Lampard cette saison, après un afflux de signatures estivales.

Les Blues étaient les plus dépensiers en Premier League avant la saison 2020/21, avec de nouveaux arrivants tels que Timo Werner et Edouard Mendy et aidant l’équipe de Lampard à relever un défi précoce en haut de la table.

Ils pourraient terminer ce week-end à la première place si les résultats leur conviennent, même si une réunion avec le leader du championnat Tottenham ne sera pas une promenade dans le parc.

Quel que soit leur résultat de dimanche, le travail impressionnant de Chelsea sur le marché des transferts amènera certains supporters à se demander qui sera le prochain nouveau joueur à arriver à Stamford Bridge.

Nicolas Tagliafico était l’un des meilleurs arrières gauches européens liés à Chelsea cet été, seulement pour que les Bleus finissent par conclure un accord pour la cible de longue date Ben Chilwell.

Le défenseur de l’Ajax pourrait encore trouver son chemin vers le football anglais, mais il semble qu’il ne sera pas en mouvement en janvier. Selon De Telegraaf (via le Courrier ), Tagliafico devrait signer un nouvel accord le gardant au club néerlandais jusqu’en 2023.

La publication néerlandaise rapporte que l’international argentin a accepté l’extension en principe, mais il est suggéré que le joueur et le club ont un accord non écrit selon lequel il serait toujours en mesure de se déplacer à la fin de la saison pour jouer dans une «compétition de haut niveau». .

L’international autrichien du Bayern Munich, David Alaba, est en rupture de contrat l’été prochain et sera libre d’ouvrir des discussions avec les clubs sur d’éventuels accords de pré-contrat au cours de la nouvelle année.