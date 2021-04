La première scène entre Deb (Glenn Close) et Molly (Mila Kunis) établit les stratégies de wheedling que Molly a utilisées sur Deb auparavant. Molly se présente à la porte de Deb, affirmant vouloir se désintoxiquer chez elle; Deb, peinée par l’interaction, rassemble la volonté de l’exclure. Mais peu de temps après, elle l’accueillera. Les quatre jours représentent une période pendant laquelle Molly, sans autre endroit où aller, doit rester propre: une fois que les médicaments ont disparu de son système, elle peut prendre une injection mensuelle de naltrexone, ce qui empêchera les opiacés de produire un effet élevé et facilitera le nettoyage.

Mais pendant l’attente, la tension mère-fille ne faiblit jamais. Deb ne peut pas croire Molly, et Molly ne peut pas retrouver sa crédibilité. S’il y a quelque chose de familier à regarder des stars de cinéma se dé-glamer pour des rôles (Molly a perdu certaines de ses dents), le basculement donne aux actrices quelque chose de substantiel avec lequel travailler. En tant que film relationnel, pas seulement pour le couple, mais aussi pour ceux qui les entourent, «Four Good Days» est plus complexe que ne le suggèrent ses pièges extérieurs et ses scènes plus prêcheurs – comme une Molly angoissée s’adressant à une classe du secondaire.