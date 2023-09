Bilan des morts du tremblement de terre au Maroc : suivi en direct | Nouvelles sur les tremblements de terre

Plus de 2 000 personnes sont mortes dans le tremblement de terre le plus meurtrier qu’ait connu le Maroc depuis plus de 60 ans.

Le bilan des morts suite au puissant tremblement de terre qui a frappé vendredi soir la région des montagnes de l’Atlas au Maroc s’élève à 2 012.

Le séisme de magnitude 6,8 s’est produit vers 23h11 (22h11 GMT) à une profondeur de près de 26 km (16 miles), selon le Commission géologique des États-Unis. La profondeur initialement signalée était d’environ 18 km.

Les autorités ont déclaré trois jours de deuil national, et de nombreuses personnes se sont retrouvées sans abri à la suite du tremblement de terre le plus meurtrier qu’ait connu le pays depuis plus de 60 ans.

Quelles zones sont concernées ?

L’épicentre du tremblement de terre était situé dans la province d’Al Haouz, dans le Haut Atlas montagneux – une zone habituellement non associée aux tremblements de terre – à environ 75 km (44 miles) de Marrakech, la quatrième plus grande ville du Maroc. La vieille ville de Marrakech, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, aurait été gravement touchée, avec des images de bâtiments effondrés.

Al Haouz a été la province la plus durement touchée, tandis que les provinces de Ouarzazate, Azilal, Chichaoua et Taroudant ont également été gravement touchées.

Comment les tremblements de terre sont-ils mesurés ?

Le séisme de magnitude 6,8 est classé comme « fort » sur l’échelle de Richter, qui mesure la force des tremblements de terre.

Les grandeurs sont basées sur une échelle logarithmique, c’est-à-dire pour chaque augmentation d’un nombre entier sur l’échelle. Il s’agissait donc d’un séisme 10 fois plus puissant que le dernier séisme de magnitude 5,8 de 1960.

Pour mettre cela en contexte, les tremblements de terre d’une magnitude de 4 ou moins sont considérés comme légers, mais peuvent quand même causer des dégâts.

Un séisme de magnitude 5 est, par définition, 10 fois plus intense qu’un séisme de magnitude 4 et peut causer des dégâts modérés aux bâtiments.

Les séismes de magnitude 6 sont généralement considérés comme forts et sont 100 fois plus intenses qu’un séisme de magnitude 4.

Les tremblements de terre de magnitude 7 sont considérés comme graves, avec le potentiel de causer d’importantes pertes de vies humaines et des dommages aux espaces bâtis.

Les tremblements de terre d’une magnitude de 8, 9 ou plus peuvent entraîner bien plus de pertes en vies humaines et la destruction quasi totale de la zone touchée.

L’ampleur, la profondeur, la proximité des zones habitées, l’état du sol et les risques de déclenchement de catastrophes secondaires telles que des tsunamis et des glissements de terrain ne sont que quelques-uns des nombreux facteurs qui déterminent le degré de destruction d’un tremblement de terre.