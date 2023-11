Bilan des morts civiles : les décès israéliens et palestiniens continuent d’augmenter au milieu de la guerre avec le Hamas

CNN

—



Cela fait un mois que le Hamas a lancé son attaque inattendue et brutale contre Israël. Plus de 1 400 Israéliens ont été tués dans l’assaut et plus de 240 ont été pris en otages, selon un décompte des autorités israéliennes. Le ministère de la Santé de Ramallah affirme que plus de 10 000 Palestiniens sont morts lors de la campagne militaire lancée en réponse par Israël.

Les autorités palestiniennes ne font pas de distinction entre combattants et civils, mais les groupes vulnérables – enfants, agents de santé et journalistes – comptent parmi ceux qui représentent une grande partie du bilan sinistre et toujours croissant.

Le conflit a commencé lorsque les militants du Hamas ont lancé leur attaque surprise transfrontalière meurtrière contre Israël le 7 octobre, dans ce qui a été décrit comme le massacre de Juifs le plus meurtrier depuis l’Holocauste. En réponse, Israël a répondu par des attaques aériennes et terrestres sur la bande de Gaza, qui ont fait 10 305 morts, selon un porte-parole du ministère palestinien de la Santé dans l’enclave assiégée. CNN ne peut pas vérifier de manière indépendante les chiffres publiés par le ministère.

Des milliers de Palestiniens de plus ont été tués à Gaza le mois dernier que ceux qui sont morts dans les conflits avec Israël au cours des 15 dernières années.

Voir ce contenu interactif sur CNN.com



Gaza a l’une des populations les plus jeunes au monde, avec 47% moins de 18 ans, et le ministère de la Santé rapporte qu’au 6 novembre, 4 104 enfants avaient été tués. Les responsables de l’ONU estiment qu’au 5 novembre, environ 1 270 enfants avaient été portés disparus et pourraient être coincés sous les décombres.

Voir ce contenu interactif sur CNN.com



Si les chiffres du ministère de la Santé sont exacts, le nombre d’enfants tués depuis le début du conflit a dépassé C’est le nombre de tués chaque année dans les conflits armés à l’échelle mondiale au cours des quatre dernières années, selon les données de l’ONU.

À titre de comparaison, 477 enfants sont morts en Ukraine en 2022, et 83 sont morts cette année au 8 octobre, selon les rapports compilés par le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme.

Voir ce contenu interactif sur CNN.com



Dans la bande de Gaza densément peuplée, où vivent plus de 2 millions d’habitants, les frappes aériennes ont contraint environ 1,5 million de personnes – environ les deux tiers de la population – à fuir leurs foyers, selon les chiffres de l’ONU.

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont ordonné à la population du nord de la bande de Gaza d’évacuer vers le sud le 13 octobre. Les hôpitaux, les abris, les écoles et les camps de réfugiés sont débordés. Un manque d’électricité, carburantde la nourriture et eau propre crée une crise humanitaire, ont prévenu les responsables de l’ONU.

Le 31 octobre, une frappe aérienne israélienne visant les commandants et les infrastructures du Hamas dans le plus grand camp de réfugiés de Gaza, Jabalya, a laissé des dégâts catastrophiques et a tué de nombreuses personnes. Le camp du nord de Gaza a été bombardé pour la deuxième fois le lendemain, tuant au moins 80 personnes, selon le directeur de l’hôpital indonésien de Gaza. Selon un communiqué de Tsahal, la frappe aérienne initiale a tué plusieurs membres du Hamas, dont Ibrahim Biari, qu’elle a décrit comme l’un des commandants du Hamas responsables de l’attaque du 7 octobre contre Israël. Le Hamas a démenti la présence d’un de ses dirigeants.

Les attaques contre les soins de santé peuvent inclure des incidents tels qu’une frappe aérienne israélienne qui a touché une ambulance à l’extérieur de l’hôpital Al-Shifa, le plus grand établissement de santé de Gaza, et qui, selon Israël, visait une cellule du Hamas. Au moins 15 personnes sont mortes et 50 ont été blessées, selon les autorités dirigées par le Hamas à Gaza.

Attaques contre les soins de santé suivi par l’Organisation mondiale de la santé peut incluent également les menaces et les efforts visant à empêcher les gens d’accéder aux soins, le retrait du matériel de santé et d’autres formes de violence qui affectent les soins de santé.

Une explosion meurtrière à l’hôpital Al-Ahli à Gaza a fait de nombreuses victimes. La cause de l’explosion et le nombre de victimes sont contestés : le ministère de la Santé de Gaza a déclaré que 471 personnes sont mortes, tandis qu’une première évaluation des services de renseignement américains a indiqué que le nombre de morts se situait entre 100 et 300. Les responsables palestiniens et certains dirigeants arabes ont imputé la responsabilité d’une frappe aérienne israélienne, mais Israël a déclaré que c’était le résultat d’une roquette ratée du groupe militant du Jihad islamique, rival du Hamas. Un CNN médico-légal enquête a conclu que l’explosion était probablement le résultat d’une roquette tirée depuis l’intérieur de Gaza.

L’Ukraine a connu près de 600 attaques contre les soins de santé en mars et avril 2022, les premiers mois complets après le lancement de l’attaque russe contre ce pays, selon les données de l’OMS. À titre de comparaison, il y a eu plus de 200 attaques de ce type dans le territoire palestinien occupé depuis 7 octobre, mais bien plus de personnes sont mortes.

Voir ce contenu interactif sur CNN.com



Le ministère palestinien de la Santé à Ramallah a signalé que 192 agents de santé ont été tués et 113 établissements de santé touchés. Des responsables de l’ONU ont déclaré que 14 hôpitaux et 51 centres de soins de santé primaires étaient hors service au 6 novembre, en raison des dégâts causés par les frappes aériennes ou du manque de carburant.

Depuis le 6 novembre, le Comité pour la protection des journalistes a suivi 37 décès de journalistes et de professionnels des médias dans les territoires palestiniens occupés depuis le 7 octobre, ce qui en fait la période la plus meurtrière pour les journalistes couvrant les conflits depuis que le CPJ a commencé à tenir ses chiffres en 1992.

« Il n’y a pas de véritable précédent à cela », a déclaré Arlene Getz, directrice éditoriale du CPJ.

L’événement le plus meurtrier pour les journalistes professionnels a eu lieu le 23 novembre 2009. meurtre de 58 personnes dans la ville d’Ampatuan, Maguindanao, aux Philippines ; 32 d’entre eux étaient des journalistes et des professionnels des médias, selon le CPJ.

“J’ai l’impression qu’il n’y a absolument aucun espace sûr”, a déclaré Getz. « Il est dangereux d’aller se présenter dans un camp de réfugiés, dans des endroits où il était autrefois sûr de se rendre. »

Voir ce contenu interactif sur CNN.com



Le CPJ considère les décès de journalistes et d’employés des médias dans la région comme liés à leur secteur d’activité, ce qui revient à la même manière dont il a traité les assassinats de journalistes en Ukraine à partir de 2022. À titre de comparaison, 13 journalistes ont été tués en 2022 en Ukraine.

Getz a déclaré que le CPJ a parfois du mal à confirmer les décès car il s’appuie fréquemment sur les membres de la famille pour la vérification.

“Souvent, nos sources pour des documents comme celui-ci, pour confirmer les circonstances et les décès, sont des membres de la famille”, a déclaré Getz. « Lors d’attaques au cours desquelles des familles ont été tuées aux côtés des journalistes, il peut être difficile de trouver des personnes capables de s’exprimer. »

Parmi les personnes tuées à Gaza, 32 étaient palestiniennes, quatre israéliennes et un libanais., selon le Les derniers chiffres du CPJ. Huit autres journalistes auraient été blessés et 11 auraient été portés disparus ou détenus.