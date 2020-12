Vous entendez des variantes de l’expression «Restez fort!» tout au long de «76 jours», une chronique humaine de quatre hôpitaux de Wuhan, en Chine, au début de la pandémie de coronavirus. C’est parce que le personnel médical, les patients et les proches concernés comprennent tous l’importance vitale de garder le moral pendant le combat. Lorsque la peur et l’incertitude ont aggravé la menace du coronavirus, quelques mots encourageants ou une pression de main (gantée) pourraient signifier beaucoup.

Pour les New-Yorkais en particulier, la perspective de se souvenir de l’attaque initiale de la pandémie peut sembler moins qu’invitante. Mais les cinéastes – Hao Wu, Weixi Chen et un journaliste crédité comme «anonyme» – ne se contentent pas de rejouer des horreurs qui étaient en boucle sans fin au printemps. «76 jours», qui tire son titre du verrouillage de Wuhan imposé du 23 janvier au 8 avril, se définit davantage par la capacité humaine de résilience et de compassion que par un sentiment de malheur implacable (ou par une concentration sur les décisions politiques de la Chine). Bien que le film prenne en compte la souffrance, c’est aussi un documentaire sur le lieu de travail sur les médecins et les infirmières qui font tout leur possible pour aider, vêtus de combinaisons intégrales décorées de manière ludique de griffonnages et d’écriture.