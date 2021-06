Bilan de Vitality Blast: Moeen Ali inspire le Worcestershire à une victoire convaincante de 32 points sur le Northamptonshire | Nouvelles de cricket

Moeen Ali a marqué 52 contre Northamptonshire dans le Vitality Blast

Le polyvalent anglais Moeen Ali a suivi un cinquante avec des chiffres de 2-21 pour mener le Worcestershire à une victoire de 32 points sur le Northamptonshire lors de leur affrontement Vitality Blast à Northampton.

Worcestershire a affiché 185-7 après avoir été mis en place par leurs hôtes – Moeen Ali lançant quatre six sur son chemin à 52 sur 30 balles et Brett D’Oliveira frappant 43 sur 34 balles avant un camée crucial de Ben Cox (26 sur 10). Tableau de bord Northamptonshire vs Worcestershire

Ross Whiteley prend une autre prise étonnante à la limite pour écarter le Ricardo Vasconcelos en forme. Whiteley avait également pris une autre beauté contre Notts Outlaws mercredi

Richard Levi est tombé sur la première balle de la réponse du Northamptonshire, choisissant D’Oliveira en arrière avec une frappe battante avant que Ross Whiteley ne s’empare de sa deuxième prise volante de la compétition pour renvoyer Ricardo Vasconcelos pour un seul.

Northants n’a pas réussi à récupérer de 16-2 alors que Moeen tournait la vis, tandis que Charlie Morris est revenu 2-31. Saif Zaib a frappé 36 balles sur 21, dont cinq quatre sur autant de balles, mais la cible s’est avérée trop raide.

Brett D'Oliviera réagit instinctivement alors que Richard Levi tombe le premier ballon pour Northants alors qu'ils tentent de chasser 186 contre Worcestershire Rapids

Brydon Carse inspiré Durham à une victoire de 20 points sur Yorkshire dans le premier match de leur campagne Blast à Emirates Riverside. Tableau de bord Durham vs Yorkshire

Carse a occupé le devant de la scène avec la batte après qu’il soit apparu que les hôtes avaient rejeté une excellente plate-forme. Le joueur de 25 ans a marqué cinquante pour son premier T20 pour élever Durham à un total de 181 victoires, malgré les meilleurs chiffres en carrière de 4-44 de Jordan Thompson.

Jonny Bairstow a menacé l’équipe locale, mais Carse a eu l’impact décisif de renvoyer l’homme anglais pour 67. Une poussée tardive de Harry Brook s’est avérée vaine alors que l’équipe locale a gardé son sang-froid pour décoller dans la compétition du premier coup.

Moeen Ali atteint une cinquantaine de 28 balles avec un énorme six !

Matt Critchley a marqué un 80 invaincu comme Derbyshire a enregistré sa première victoire de la saison Blast, malgré le fait que le sertisseur afghan Naveen-ul-Haq a remporté 3-26 lors de ses débuts à domicile pour Leicestershire. Tableau de bord Leicestershire vs Derbyshire

Critchley et Luis Reece, qui ont marqué 51, ont frappé quatre six chacun, tandis que Gavin Griffiths, qui a pris quatre guichets contre le Lancashire la nuit précédente, en a ajouté un de plus mais a concédé 26 en plus pour des chiffres de 1-49 sur trois.

Critchley a ensuite pris 2-31 avec ses pauses de jambe et le lanceur néerlandais Logan van Beek 3-37 alors que les Foxes ont été éliminés pour 186 en 19 overs à perdre par 23 points, Rishi Patel en tête avec 35 sur 19 balles.

Champions en titre Nottinghamshire effondré sur une défaite de 18 points après avoir été ravagé par un brutal Ours de Birmingham affichage au bâton dans le match du groupe Nord à Trent Bridge. Tableau de bord du Nottinghamshire vs Warwickshire

Les Bears ont rugi à 229-5, leur troisième total T20 le plus élevé, avec Sam Hain et Carlos Brathwaite pillant 84 des cinq derniers overs après qu’Ed Pollock ait donné le ton avec 62 sur 34 balles.

Hain, qui avait déjà une moyenne de 248 lors des matchs T20 à Trent Bridge, a fait 53 invaincus sur 29 balles après avoir été lâché sur une, tandis que Brathwaite a martelé quatre six dans ses 44 sur 18 balles.

Les 51 de Ben Duckett sur 27 balles ont donné de l’espoir aux Outlaws et Tom Moores a fait 38 sur 21 balles, mais Brathwaite a pris 2-28 et Jake Lintott 2-30 pour restreindre les Outlaws à 211-9.

GROUPE SUD

Laurie Evans et Sam Curran ont balayé un stand d’un siècle en tant que Surrey a fait le maximum de points de leurs deux premiers matchs Blast avec une destruction impitoyable de sept guichets de Somerset à Taunton. Tableau de bord Somerset vs Surrey

L’équipe locale a affiché 187-6 après avoir perdu le tirage au sort, Tom Abell ouvrant la voie avec 69 sur 44 balles. Gareth Batty a été le choix de l’attaque de Surrey avec 1-26.

En réponse, Surrey est passé à 188-3 avec quatre overs à perdre, Evans marquant deux six et huit quatre dans ses 65 ans, tandis que le meilleur en carrière de Curran 72 n’a pas comporté six maximums et cinq autres limites.

Leur partenariat au troisième guichet a ajouté 104 en seulement 8,5 overs et a envoyé Somerset s’écraser sur une défaite embarrassante.

Phil Salt et George Garton ont abattu une cible de 178 avec 16 balles à revendre pour obtenir Sussex un début gagnant dans le Blast avec une victoire de cinq guichets à Gloucestershire. Tableau de bord Gloucestershire vs Sussex

Une foule de 3 600 personnes a été admise sur Nevil Road, tous les billets étant vendus à l’avance, mais ils ont été renvoyés chez eux déçus après une poursuite à fond.

Salt, lors de sa première apparition de la saison pour le Sussex, a fait 77 pas sur 49 balles et Garton, qui n’avait fait que 103 points en 23 T20 auparavant, en a fait 46 avec seulement 25 balles alors que Sussex rentrait chez lui.

Chris Wood a mené une superbe démonstration de bowling défensif alors que Hampshire battre Essex par 13 points pour enregistrer une victoire dans leur deuxième match du Blast de cette saison. Tableau de bord Essex vs Hampshire

Les quatre overs du lanceur rapide du bras gauche Wood n’ont duré que 15 points, ainsi que le scalp d’Aron Nijjar, avec un autre joueur local Liam Dawson renvoyant un avare 1-17.

Le Vitality Blast ne fait que commencer mais Ross Whiteley, Tom Curran et Brett D'Oliveira ont déjà fait leur marque !

Joe Weatherley a marqué le meilleur but avec 42 alors que le Hampshire a eu du mal à 155-6 mais – malgré les 44 de Tom Westley – les hôtes ont été éliminés pour 142 – perdant les cinq derniers guichets pour 22 points.

Un partenariat brillamment mesuré entre Jordan Cox et Jack Leaning a été piloté Kent Spitfire à une victoire de 16 points Moyen-sexe dans leur match à Cantorbéry. Tableau de bord Kent vs Middlesex

Les hôtes vacillaient sur 47-4 avant que Cox et Leaning n’en fassent 64, les aidant à revenir à 178-8, malgré un triplé pour Chris Green, qui a pris 5-32.

Luke Hollman a répliqué avec un 51 de grande classe sur 33 balles, mais les visiteurs ont perdu des guichets trop souvent pour menacer sérieusement les hôtes et ont terminé sur 162-8.

