Bilan de Vitality Blast: Alex Hales et Jonny Bairstow tirent avec la batte dans les victoires de Notts et du Yorkshire | Nouvelles de cricket

Alex Hales a aidé à faire pression pour un rappel de l’Angleterre en fracassant un 96 invaincu pour Notts

Alex Hales a battu 96 invaincus sur seulement 54 ballons alors que l’ancien ouvreur anglais a guidé les Notts Outlaws vers leur deuxième victoire de leur campagne Vitality Blast, battant Durham par 13 points à Emirates Riverside.

Hales a réussi 10 quatre et quatre six pour propulser les Outlaws à un total de 195-5 au bâton en premier, bien qu’il n’ait pas tout à fait réussi à élever sa centaine en finale.

Un autre joueur de cricket à sélection anglaise, Ben Duckett a superbement soutenu Hales avec 52 des 41 livraisons.

En réponse, Durham a pris un départ fulgurant grâce à un stand d’ouverture rapide de 73 entre David Bedingham (65 sur 42) et Graham Clark (39 sur 19) dans les six premiers overs, mais une fois leur partenariat rompu, la course- chasse puis démêlé.

Bedingham a tenu bon pendant un demi-siècle, mais a eu du mal à obtenir du soutien à l’autre bout et Durham a finalement raté le match à 182-8.

GROUPE NORD

Jonny Bairstow a brisé 82 balles sur 45 comme Vikings du Yorkshire a remporté une victoire palpitante de 18 points sur Renards du Leicestershire dans un run-fest à Emerald Headingley.

Jonny Bairstow a retrouvé une certaine forme avec la batte pour le Yorkshire, marquant une amende de cinquante

Le Yorkshire a amassé 240-4, mais les Foxes leur ont fait peur alors que l’Australien Josh Inglis, né à Leeds, a égalé le score de Bairstow avec seulement 37 balles.

Leicestershire, bien placé à 146-3 à la 13e, avec le premier Inglis toujours dans le pli, a ensuite glissé 222-8 et une quatrième défaite consécutive. Le total de 462 points marqués équivaut au record de Blast, tandis que 29 six ont été frappés.

Il s’agissait du troisième total le plus élevé du Yorkshire dans l’histoire de Blast et comprenait également 51 pour Adam Lyth, 44 pour David Willey et 48 invaincus sur seulement 16 livraisons pour Harry Brook.

La foudre du Lancashire a décroché une troisième victoire sur quatre alors que les 83 balles d’Alex Davies n’ont pas sorti 54 balles les ont menés à une impressionnante victoire de sept guichets contre Faucons du Derbyshire.

Davies a frappé 13 quatre dans ses manches alors que Lancs a poursuivi une cible de 197 avec 10 balles à perdre. Liam Livingstone, abandonné avant de marquer un point, a également fracassé quatre six en 45 balles pratiques sur 29, tandis que Dane Vilas a également réussi un 40 invaincu sur 18 livraisons.

Leus du Plooy avait précédemment marqué un meilleur T20 de 92 sur 56 balles pour le Derbyshire, tandis que Harry Came en a ajouté 56 sur 37 lors de sa troisième apparition à Blast, mais le score de 196-5 de l’équipe locale s’est finalement avéré insuffisant.

Ours de Birmingham le spinner Jake Lintott a produit les meilleures figurines T20 en carrière alors qu’ils martelaient Steelbacks du Northamptonshire par 55 points pour assurer leur troisième victoire consécutive de Blast.

Lintott a terminé avec 4-20, fauchant l’ordre intermédiaire des Steelbacks alors que l’équipe locale s’abaissait à 115 au total – avec sept guichets en baisse pour seulement 17 points.

Cela a laissé le Northamptonshire bien en deçà du total précédent des Bears de 170-3, construit autour des 69 invaincus de Sam Hain sur 42 balles et du coup de 62 de Pieter Malan sur 45 livraisons.

GROUPE SUD

Luke Wright s’est annoncé dans le Vitality Blast 2021 avec un superbe 75 sur 44 balles comme Requins du Sussex a fait trois victoires sur trois avec une victoire de sept guichets sur Aigles d’Essex.

Le meilleur marqueur de points de tous les temps du Blast a raté les deux premiers tours après avoir fendu la sangle dans sa main alors qu’il s’entraînait sur le terrain à la veille de la compétition.

Mais Wright a plus que rattrapé le temps perdu en franchissant huit limites et trois six alors que Sussex poursuivait le 128-8 inférieur à la normale d’Essex avec 36 balles à revendre.

Les rapides du bras gauche George Garton (3-31) et Tymal Mills (2-21) ont fait les dégâts avec le ballon pour les Sharks en restreignant l’équipe locale.

Le sensationnel 77 de Joe Cracknell sur 43 balles a vu Moyen-sexe chasser avec succès 216 à battre Hawks du Hampshire par trois guichets dans un thriller à Radlett.

L’étudiant de l’Université de Durham, lors de son rappel dans la formation de départ, a fait trois six et neuf quatre dans son coup de 43 balles, partageant une position de quatrième guichet de 122 avec le gardien de guichet John Simpson (62 sur 31).

Le lanceur de jambes de Hants Masson Crane (3-35) a écarté les deux avant la ligne d’arrivée, mais le camée de Chris Green – 26 pas sur 13 balles – et ses six imposants avec trois balles en réserve ont vu les hôtes remporter une première victoire du tournoi.

Plus tôt, le trio des Hawks composé de D ‘Arcy Short, Joe Weatherley et Lewis McManus a tous atteint 40 secondes avec un total impressionnant de 215-6, mais cela n’a pas suffi.

A Taunton, Somerset a également remporté sa première victoire Vitality Blast de la saison lors de la troisième tentative avec une victoire de 47 points sur Kent Spitfire.

Après avoir été 53-3 à un moment donné, l’équipe locale a bien fait d’afficher un score important de 204-7, avec Tom Abell en tête avec ses 68 balles sur 33 et Lewis Goldsworthy, 20 ans, qui a contribué à une carrière. meilleur 48.

En réponse, malgré un impressionnant 48 sur 23 livraisons de l’Anglais Zak Crawley, Kent n’a jamais semblé susceptible de poursuivre sa cible et a finalement été éliminé pour 157 à la 18e, Marchant de Lange terminant avec 3-18.