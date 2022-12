Bilan de News-Tribune du lundi 12 décembre

Kaitlin White était blanche chaude pour le basket féminin Fieldcrest lundi soir.

Elle a marqué 25 points dont cinq à 3 points, tous en première mi-temps, pour mener les Knights à une énorme avance à la mi-temps sur le chemin d’une victoire de 76-38 sur Gibson City-Melvin Sibley lors de la conférence Heart of lllinois à Gibson City.

Fieldcrest junior Kaitlin White (Brian Hoxsey/Pérou)

Également pour Fieldcrest, Ashlyn May a récolté 19 points, huit rebonds, quatre passes et quatre interceptions, la recrue Macy Gochanour a récolté huit points, six interceptions et quatre passes et Carolyn Megow a récolté huit points et huit rebonds offensifs.

Les chevaliers de classe 1A classés n ° 2 se sont améliorés à 10-0, 5-0 dans le HOIC avec la victoire.

Earlville 54, IMSA 21 : Les Raiders ont monté le jeu solide de Madyson Olson, qui a récolté 25 points, 12 rebonds, huit passes décisives et sept interceptions, et Nevaeh Sansone (17 points, 11 rebonds) pour une victoire à domicile de la Little Ten Conference.

Toujours pour Earlville (5-7), Natalie Hall a ajouté six points et cinq rebonds.

Comté de Putnam 44, Henri/LW 26: Gracie Cuicci a marqué 17 points et Ava Hatton en a récolté 12 pour mener les Panthers à une victoire de Tri-County sur la route.

Maggie Richetta a ajouté six points pour PC.

Newmann 33, Mendota 31: Les chevaux de Troie en ont perdu un proche lors du match de Three Rivers East en Sterling.

Reanna Brandt a mené Mendota avec 11 points, 13 rebonds et cinq blocs et Katie Jenner a ajouté neuf points, cinq rebonds et six interceptions et Grace Wasmer a récolté huit points et sept rebonds.

De Pue 35 : Indian Creek 30 : DePue (4-5) a remporté la victoire à domicile lors du match de la Little Ten Conference.

Kewanee 39, Saint-Bède 35 : Les Bruins sont tombés sur la route lors du match de Three Rivers East à Kewanee.

Érié-Prophetstown 47, Bureau Vallée 37 : EP a réussi 13 des 16 lancers francs au quatrième quart pour sceller la victoire. BV a eu deux tirs pour égaliser le score à 39 avec un peu moins de trois minutes à faire, mais n’a pas pu frapper les paniers.

Le Storm a été mené au score par Kate Stoller et Taylor Neuhalfen avec 12 points chacun.

QUILLES DE GARÇONS

Saint-Bède 2 865, Ottawa 2 817 : Trager Davis a réussi la meilleure série de 640 et le meilleur match de 234 pour mener les Bruins sur les allées de Dettore’s Town Lanes à Ottawa.

Toujours pour St. Bede, Haiden Ator avait une série 575, Dominic Fonderoli avait une série 474 et Devin Steil avait une série 468.

Nelson Brandt a eu une série de 631 et un match élevé de 229 pour Ottawa. Will Znaniecki a eu une série de 525 avec un match de 191 pour les Pirates.

La Salle-Pérou 3 535, Rochelle 3 197 : Les Cavs ont remporté la victoire au Super Bowl de l’Illinois Valley avec la série 600 de Peyton Baker (640), Jake Quick (635), Chance Hank (632) et Ethan Picco (615).

Picco a eu le meilleur match de 249.

QUILLES DE FILLES

Mendota 2 192, Hall-PC 2 151 : Les meilleurs joueurs des chevaux de Troie gagnants à domicile ont été Isabelle Escatel (série 428), Karli Miars (420) et Talya Schwaegerman (383).

Les meilleurs quilleurs pour H-PC étaient Sara Beier (566), Emma Nicoli (413) et Payton Miller (393). Beier a remporté les trois meilleurs matchs de la journée, dont un 195.

BASKET GARÇONS

Hall-St. Jeu Bede déplacé : Les fans de basket-ball de Hall et St. Bede devront attendre un jour pour leur match de rivalité cette semaine.

Le match masculin de Three Rivers East prévu mardi a été reporté à mercredi en raison du manque d’officiels.

Les deuxièmes joueront à 17h30 suivis de l’université à 19h