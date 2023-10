Bilan de l’Euro 2024 : l’Italie se dirige vers la victoire contre Malte pour maintenir la pression sur l’Angleterre | Actualités footballistiques

L’Italie a remporté une victoire de routine 4-0 contre Malte pour maintenir la pression sur l’Angleterre dans le groupe C des éliminatoires de l’Euro 2024.

Giacomo Bonaventura a ouvert le score pour les Italiens avec son premier but international et Domenico Berardi a ensuite marqué deux fois – de chaque côté de la mi-temps – avant que Davide Frattesi n’en inscrit un quatrième dans le temps additionnel.

Ukraine a récolté trois points importants pour renforcer ses espoirs dans le groupe après avoir perdu 2-0 Macédoine du Nord.

L’Ukraine a ouvert le score de manière plutôt heureuse alors qu’un tir de Heorhiy Sudakov depuis l’extérieur de la surface a été fortement dévié dans les filets pour porter le score à 1-0.

Les Ukrainiens ont dû attendre les arrêts de jeu pour approuver les points lorsqu’Oleksandr Karavayev a repéré le gardien Stole Dimitrievski hors de sa ligne avant de tirer.

Dans le groupe G, Hongrie se mettre aux commandes pour se qualifier après leur défaite Serbie 2-1 à domicile.

Barnabas Varga a donné l’avantage aux hôtes après 21 minutes, bien qu’ils aient été rattrapés 12 minutes plus tard par Strahinja Pavlovic, mais la Hongrie a immédiatement repris son avance lorsque le ballon est tombé pour Roland Sallai, qui a décoché 25 mètres pour remporter le match.

Lituanie a enregistré sa première victoire des éliminatoires dès la sixième tentative grâce au doublé du défenseur Pijus Sirvys de chaque côté de la mi-temps pour battre 10 joueurs Bulgarie 2-0.

Trois minutes après qu’Adrian Kraev ait été expulsé pour une deuxième faute pouvant être réservée, la Lituanie a ouvert le score juste avant la mi-temps après que Sirvys ait ramené le ballon à la maison depuis un corner et il a doublé son avantage 10 minutes après la pause pour récupérer ses trois premiers. points de la compétition.

Image:

Paul Smyth, d’Irlande du Nord, célèbre son premier but international





Dans le groupe H, Irlande du Nord a remporté une victoire 3-0 contre Lowy Saint Marin.

Paul Smyth a ouvert le score pour l’équipe locale à Windsor Park de façon superbe avec son coup de pied en ciseaux depuis l’intérieur de la surface et ils ont doublé leur avantage six minutes plus tard grâce à Josh Magennis avant d’en ajouter un troisième – à neuf minutes de la fin – lorsque Conor McMenamin a marqué son but. premier but international à bout portant.

Slovénie renforcé son emprise sur les qualifications après une défaite 3-0 contre Finlande.

L’attaquant de Leipzig Benjamin Sesko a marqué deux fois en première mi-temps, d’abord sur penalty avant de se précipiter au but et d’enterrer son deuxième et les trois points ont été approuvés dans les arrêts de jeu grâce à la frappe d’Eric Janza.

Danemark est resté à égalité de points avec la Slovénie pour occuper les deux premières places après avoir remporté une victoire 3-1 contre Kazakhstan.

Jonas Wind a ouvert le score à Parken lorsqu’il est rentré à bout portant et Robert Skov a ajouté une seconde avant de s’accrocher au ballon en profondeur de Christian Eriksen pour marquer le troisième but du Danemark.