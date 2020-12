A l’Est de l’Europe, un vent de contestation de plus en plus fort souffle.

La Biélorussie, la Bulgarie et la Russie ont des histoires et des peuples différents mais des dénominateurs communs: un passé soviétique, des autorités qui semblent se considérer comme irremplaçables et des populations qui se révoltent contre le statu quo.

Loukachenko, Borisov et Poutine sont au pouvoir depuis des années. En arrière-plan, l’Union européenne cherche à jouer son rôle dans un jeu d’échecs géopolitique en constante évolution.

Les femmes mènent l’opposition en Biélorussie

A Minsk, le 16 août, environ 200 000 manifestants se sont rendus pour affirmer que la réélection du président Alexander Lukashenko était une fraude.

Mais l’homme qui a dirigé la Biélorussie pendant 26 ans a nié cette affirmation et a refusé de bouger.

Les manifestations de masse sont devenues un événement hebdomadaire, tout comme la répression policière. Des milliers ont été arrêtés et deux sont morts des suites de leurs blessures.

Sous la pression de Moscou, Loukachenko dit maintenant qu’il démissionnera une fois qu’une nouvelle constitution pour le pays sera adoptée, mais l’opposition est sceptique quant à cette promesse.

Une équipe de femmes derrière la candidate à l’élection présidentielle Svetlana Tikhanovskaya a dirigé le mouvement d’opposition et le Parlement européen l’a récompensé par le prix Sakharov. L’UE a promis un soutien économique à toute transition démocratique qui respecte les droits de l’homme.

L’allié maladroit du PPE

Depuis plus de trois mois, les Bulgares descendent dans la rue pour demander la démission du Premier ministre Boyko Borisov, le conservateur qui est au pouvoir depuis 2009 et fait face à des accusations de corruption et de liens avec une mafia oligarchique.

Il a rejeté une demande de démission de son gouvernement du président Rumen Radev.

Borisov est membre du Parti populaire européen, et les critiques accusent Bruxelles de mettre une pression insuffisante sur le pays le plus pauvre de l’UE pour améliorer la gouvernance.

Poutine consolide le pouvoir

Le président russe Vladimir Poutine a également fait face à des manifestations populaires en juillet, au sujet des réformes constitutionnelles qui lui permettent de se présenter à nouveau aux élections en 2024, lorsque son quatrième mandat prend fin et potentiellement rester au pouvoir jusqu’en 2036.

Le référendum sur les changements a été remporté avec 78% des voix. Pour faire bonne mesure, la Douma a également soutenu un projet de loi accordant aux présidents russes et à leurs familles l’immunité de poursuites pénales après leur départ.

Le principal critique du Kremlin, Alexei Navalny, a qualifié les résultats du référendum de « gros mensonge » qui ne reflétait pas la véritable opinion publique du pays. Le mois suivant, il a subi une attaque d’empoisonnement.

Un traitement dans un hôpital de Berlin a aidé à sauver sa vie. Navalny blâme Poutine pour l’empoisonnement, une affirmation rejetée par Moscou.

L’affaire a exacerbé les tensions entre l’Europe et la Russie. Navalny appelle Bruxelles à frapper Moscou avec des mesures ciblées spécifiquement destinées aux oligarques. Il a également exprimé des inquiétudes quant à l’équité des prochaines élections générales.