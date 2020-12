2020 a été une année avec des crises sanitaires et des catastrophes naturelles, obligeant chacun à s’adapter aux nouvelles réalités.

Devant nous en 2021, il y a de nombreux défis partagés sur le plan économique, géopolitique, social et climatique. Ce sera aussi une année de partage des connaissances.

Jetons un bref regard en arrière et aussi un regard vers l’année prochaine.

Pandémie de covid-19

L’avenir du pandémie de Coronavirus dépendra largement de deux choses, selon les experts:

La force de l’immunité que les gens construisent contre le virus après avoir été exposés, et comment les vaccins seront efficaces.

En Europe, sur la base de la solidarité, il y aura un vaccin pour tout le monde et il y a un plan de relance pour la relance des économies.

Nouveau président américain

Aux États-Unis, l’ère Trump prend fin et l’ère de Joe Biden commencera.

Le nouveau président élu a des tâches ardues: maintenir sous contrôle une pandémie qui a coûté la vie à des centaines de milliers de personnes et guérir un pays déchiré par la violence raciale et les manifestations.

Changement climatique

Biden a promis de rejoindre l’Accord de Paris dès son premier jour en fonction.

L’accord établit un cadre global limiter le réchauffement climatique bien en dessous de 2 ° C et poursuit ses efforts pour le limiter à 1,5 ° C

Les migrants

On espère qu’en 2021, l’Europe migration pacte encouragera les États membres à se soutenir davantage les uns les autres pour éviter la concentration des populations immigrées et renforcer la lutte contre l’immigration illégale.

Affaires mondiales

La reprise mondiale est peu probable en 2021. Il faudra beaucoup plus de temps pour se remettre complètement du choc causé par la pandémie de coronavirus que prévu initialement. C’est selon le Attention du président de la Banque centrale européenne. Christine Lagarde a également souligné le danger du protectionnisme.

Brexit

Et nous commencerons à voir le début de l’impact de Brexit sur l’Union européenne. La Grande-Bretagne quittera finalement l’UE le 1er janvier.

Ce seront de nouvelles règles pour les entreprises, le commerce et les Britanniques vivant au Royaume-Uni et à l’étranger.

Alors regardons le calendrier de l’année prochaine.

1 JANVIER 2021 Brexit

Le Brexit commence pour de vrai le premier jour de l’année.

20 JANVIER 2021 Inauguaration du président américain

La présidence de Biden commencera. Biden sera inauguré en tant que 46e président des États-Unis prévu mercredi 20 janvier à Washington DC.

28 MARS 2021 Élection en Bulgarie

Il y aura une élection parlementaire en Bulgarie après des manifestations anti-gouvernementales de masse au second semestre 2020

MARS Vote présidentiel du Kosovo

Le parlement du Kosovo élira un nouveau président après la démission de Thaci en raison de l’acte d’accusation de La Haye

6 MAI 2021 Test d’indépendance écossais

Il y aura des élections au Parlement écossais sur le vote pro-indépendance où il y aura des appels pour un autre référendum.

18-21 MAI 2021 Forum économique mondial

La pandémie de Covid-19 a forcé la Forum économique mondial à Davos pour s’installer à Singapour en 2021.

18-22 mai 2021 Concours Eurovision de la chanson

Le concours Eurovision de la chanson devrait être de retour en mai après avoir été reporté en raison de la crise sanitaire.

18 JUIN 2021 L’Iran après Hassan Rohani

En juin, l’Iran choisira son prochain président. Le pays continue de faire face à une grave crise économique.

Le 11 septembre 2021 attaque le 20e anniversaire

Puis en septembre, c’est le 20e anniversaire des neuf onze attentats terroristes.

19 SEPTEMBRE 2021 Impact de l’opposition de la Russie

Il y aura des élections législatives en Russie en septembre pour une nouvelle Douma d’État.

26 SEPTEMBRE 2021 Élection fédérale allemande

En septembre également, ce sera l’élection fédérale allemande pour le 20e Bundestag.

15-16 OCTOBRE 2021 Élection en République tchèque

Et en octobre, la République tchèque renouvellera son Parlement.