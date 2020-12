Un conflit armé a éclaté dans le Caucase en septembre 2020. Il durerait 44 jours, ferait plus de 5000 morts et redéfinirait la carte du Caucase.

C’était au-dessus de l’enclave du Haut-Karabakh: internationalement reconnue comme faisant partie de l’Azerbaïdjan, mais contrôlée par les Arméniens de souche depuis une guerre séparatiste en 1994.

Explications contradictoires de l’épidémie

Ce qui a provoqué le dernier conflit était sujet à controverse: il y avait eu des affrontements ces dernières années mais pas à cette échelle.

Deux semaines après le début des combats, les dirigeants de chaque camp ont donné à Euronews leur version de l’histoire.

« Nous regrettons que des civils soient tués », a déclaré le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev. « Et bien sûr, nous n’avons pas été à l’origine de cette attaque. Ils ont attaqué nos villes et nos villages et nous avons dû répondre. Mais notre réponse est principalement positions militaires « .

« Nous n’avons attaqué personne », a déclaré le Premier ministre arménien Nikol Pashinyan. « Nos actions et les actions du Karabakh sont uniquement destinées à la légitime défense. Nous n’avons pas et n’avons pas pour but de tuer qui que ce soit. Notre seul objectif est de protéger le Le peuple arménien d’un autre génocide. C’est un objectif de légitime défense. «

Les courtiers russes cessez-le-feu

C’est l’Azerbaïdjan qui a pris le dessus dans les combats – et la Russie, traditionnellement proche des Arméniens – qui est intervenue pour arrêter le combat. En novembre, Vladimir Poutine a négocié un accord de cessez-le-feu, signé par les deux parties, lors de cérémonies séparées.

« Nous partons du principe que les accords conclus créeront les conditions nécessaires pour un règlement à long terme et à grande échelle de la crise autour du Haut-Karabakh sur une base juste et dans l’intérêt des peuples arménien et azerbaïdjanais », a-t-il déclaré. .

Des soldats de la paix russes et des observateurs russes et turcs ont été envoyés pour superviser le cessez-le-feu, la construction d’autoroutes et la libre circulation des personnes. Sur le plan territorial, l’accord a consolidé les gains azerbaïdjanais: une partie du Haut-Karabakh lui-même et trois territoires autour de lui, repris du contrôle arménien.

Pashinyan fait face à des appels à démissionner

Les Azéris ont célébré ce qu’ils considéraient comme une victoire, mais au parlement arménien, les frustrations ont explosé.

La colère de l’opposition était dirigée contre Nikol Pashinyan, qui a été qualifié de traître et appelé à démissionner.

Selon le gouvernement arménien, quelque 90 000 Arméniens de souche ont été déplacés par le conflit. Dans les zones qui ont été remises à l’Azerbaïdjan, ils ont incendié leurs maisons avant de partir, pour éviter de tomber entre les mains des Azéri.

L’accord de paix a «gelé» le statu quo mais n’a certainement pas résolu ce qui est l’un des conflits les plus anciens du monde.

L’accord a ratifié l’influence croissante de la Russie et de la Turquie dans la région. La France, qui a une importante communauté arménienne et a joué un rôle majeur dans les négociations précédentes, a été mise à l’écart.