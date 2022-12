Bilan de l’année, et le gros problème avec ChatGPT

J’ai parcouru Internet pour vous trouver les histoires les plus amusantes / importantes / effrayantes / fascinantes d’aujourd’hui sur la technologie.

1 ChatGPT ne dit pas toujours la vérité

Mais il énonce les choses avec tant de confiance qu’il est facile d’être dupe. (NYT $)

+ Il a suggéré des mesures anti-terroristes inquiétantes, y compris la torture. (L’interception)

+ Pour certains utilisateurs, que ce soit exact ou non n’est pas important. (WP $)

+ ChatGPT ne volera pas les emplois des comédiens de sitôt. (WSJ $)

+ ChatGPT est le dernier correctif d’OpenAI pour GPT-3. C’est lisse mais crache toujours des bêtises. (examen de la technologie MIT)

2 Les investisseurs se retirent rapidement de la crypto

Ils sont effrayés par l’effondrement de FTX et tirent des niveaux records de bitcoin des échanges cryptographiques (FT $)

+ La police chinoise a grondé un énorme gang de blanchiment de crypto. (SCMP $)

+ Le patron de FTX, Sam Bankman-Fried, doit témoigner devant le Congrès américain cette semaine. (Le gardien)

3 La mission lunaire Artemis I de la NASA est terminée

Après 26 jours, il est revenu sur Terre. (Nouveau scientifique $)

+ La mission ouvre la voie au retour des humains sur la lune. (WSJ $)

+ Regarder la Terre depuis l’espace est une expérience émotionnelle. (L’Atlantique $)

4 Le service d’abonnement de Twitter a été relancé

Les utilisateurs d’iPhone sont invités à payer plus, probablement en représailles aux frais intégrés de l’App Store. (Reuter)

+ Le service de désinformation Community Notes de la société a également été réorganisé. (Engadget)

+ Elon Musk sait exactement à qui il fait appel. (L’Atlantique $)

+ Elon Musk a créé un gâchis toxique pour la communauté LGBTQ+. je le saurais. (examen de la technologie MIT)

5 Il est peut-être temps de supprimer vos photos d’Internet

Il devient de plus en plus facile de faire des deepfakes. (Ars Technica)

+ Une nouvelle application d’intelligence artificielle terrifiante transforme les femmes en vidéos porno en un clic. (examen de la technologie MIT)

+ Les avatars AI de Lensa sont préoccupants, en particulier pour les femmes. (WSJ $)

6 Amazon ne tient pas sa promesse d’aider les habitants de Tijuana

Il s’est engagé à développer la zone entourant son centre de distribution, mais les travailleurs disent que rien n’a changé. (Reste du monde)

7 Cette année a été un peu chaotique

Mais des données concrètes peuvent nous aider à comprendre pourquoi et à quoi nous préparer pour l’année prochaine. (Voix)

8 Les diplômés en technologie se disputent trop peu d’emplois

Les diplômés talentueux sont prêts à travailler, mais pratiquement nulle part n’embauche en ce moment. (CNB)

9 L’observation des étoiles est en danger 🌌

La pollution lumineuse est à blâmer, et une grande partie est totalement inutile. (Le gardien)

10 Ce que Match.com a appris sur l’amour

C’était le premier grand site de rencontres à adopter une approche scientifique pour calculer la compatibilité d’un couple. (L’Atlantique $)

+ Voici comment les nouveaux entremetteurs du net vous aident à trouver l’amour. (examen de la technologie MIT)

Citation du jour

« Cela me fait me sentir mieux. Plus heureux; plus libre.

—Julian Gough, un écrivain irlandais qui a écrit un poème poignant qui s’affiche lorsqu’un joueur termine Minecraft, explique sa décision de le mettre dans le domaine public pour que quiconque puisse l’utiliser, Carte mère rapports.

La grande histoire

La police de Minneapolis a utilisé de faux profils de médias sociaux pour surveiller les Noirs

avril 2022

Le département de police de Minneapolis a violé la loi sur les droits civils par le biais d’un ensemble de pratiques policières racistes, selon un rapport accablant du département des droits de l’homme du Minnesota. Le rapport a révélé que les agents arrêtent, fouillent, arrêtent et utilisent la force contre les personnes de couleur à un taux beaucoup plus élevé que les Blancs, et surveillaient secrètement les Noirs non soupçonnés d’avoir commis des crimes via les réseaux sociaux.