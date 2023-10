Bilan de la WSL : victoire de Man Utd à Villa Park | Brighton a battu Everton | Leicester bat Bristol City | Actualités footballistiques

Manchester United est revenu par derrière pour vaincre Aston Villa 2-1 lors de son match d’ouverture de la saison de Super League féminine (WSL) à Villa Park, la remplaçante Rachel Williams marquant le but vainqueur en fin de match.

Alors que le match entrait dans la deuxième minute du temps additionnel, un centre dans la surface de Nikita Parris a trouvé Williams, et sa tête en arrière à travers le but a battu la gardienne de Villa Daphne van Domselaar pour arracher le but gagnant.

« C’était un match de haut niveau, nous nous sommes battus jusqu’au bout. Nous sommes très heureux de marquer ces deux buts et de revenir par derrière. C’était un travail dur mais nous avons continué », a déclaré l’autre buteuse de United, Lucia Garcia.

Rachel Daly renvoie Aston Villa contre Manchester United





United, finaliste de la WSL la saison dernière, a pris du retard à la 76e minute grâce à un but de Rachel Daly. Daly, meilleur buteur de la saison dernière, a contrôlé une passe d’Adriana Leon avant de tirer sur la gardienne Mary Earps.

Le but de Villa est intervenu seulement deux minutes après l’expulsion de Kirsty Hanson pour un tacle haut sur Hayley Ladd, mais leur avance n’a duré que trois minutes.

Lucia Garcia marque l’égalisation de Manchester United contre Aston Villa





Une ruée sur un corner de United a vu le ballon tomber sur Garcia et le premier tir de l’Espagnol a trouvé le filet. Avec ce joueur supplémentaire, United savait qu’il avait encore du temps pour un vainqueur et Williams a frappé tard.

Everton 1-2 Brighton

Brighton a remporté les trois points à Everton grâce à un doublé d’Elisabeth Terland.

Brighton n’a eu besoin que de trois minutes pour faire une percée, Terland hochant la tête au rebond pour donner une avance très rapide à l’équipe visiteuse.

Et avec moins de 15 minutes au compteur, il était deux, avec une belle finition de Terland après avoir été jouée au but.

Megan Finnigan en a retiré un pour Everton, mais c’est Brighton qui est sorti victorieux à Walton Hall Park.

Comme pour tous les matchs de la journée d’ouverture de la WSL, les joueurs portaient des brassards noirs et une minute de silence a été observée pour Maddy Cusack, la joueuse de Sheffield United décédée le 20 septembre.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



La défenseure de Chelsea, Jess Carter, révèle le joueur le plus coriace qu'elle a dû affronter dans sa carrière alors qu'elle participe aux questions-réponses des fans de Saturday Social.



