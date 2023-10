Bilan de la WSL : Liverpool et Leicester remportent deux victoires sur deux, les Spurs et West Ham remportant également des victoires | Actualités footballistiques

Leicester a remporté deux victoires sur deux pour commencer la saison en s’accrochant pour battre Everton 1-0.

Lena Petermann a obtenu son deuxième de la saison en lançant le ballon sur Emily Ramsey à la 70e minute, avant qu’Everton ne se voit attribuer un égaliseur potentiel tardivement lorsqu’Emma Bissell a été déclarée hors-jeu.

Robert Vilahamn a remporté sa première victoire à la tête de Tottenham en battant le promu Bristol City 3-1.

Les buts d’Olga Ahtinen, Martha Thomas et Eveliina Summanen en première mi-temps ont donné le contrôle aux hôtes à Brisbane Road, Amalie Thestrup en retirant un du point de penalty après la pause.

Il s’agissait des premiers points de Tottenham de la saison après la défaite de la semaine dernière à Chelsea, tandis que Bristol City reste sans point lors de ses deux premiers matches.

West Ham en a finalement obtenu un contre Brighton alors que les buts de Kirsty Smith et Riko Ueki ont assuré une victoire 2-0 au Broadfield Stadium.

Les Seagulls en avaient remporté six de suite contre les Hammers, mais n’étaient plus en mesure de jouer à la fin de cette série.

Liverpool a battu Aston Villa 2-0 en fin de match pour rejoindre Leicester avec six points et laisser les visiteurs inutiles après leurs deux premiers matchs de la saison.

Marie-Thérèse Hobinger a ouvert le score avec une superbe finition à la 21e minute, trouvant la lucarne après que Villa n’ait pu dégager qu’à moitié le centre de Ceri Holland.

Emma Kovisto a ensuite montré pourquoi Liverpool n’a pas encore concédé cette saison, bloquant le tir de Jordan Nobbs hors de la ligne.

