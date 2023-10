Bilan de la SWPL : les Rangers ont battu Hibernian par sept tandis que le Celtic et Glasgow City gagnent | Actualités footballistiques

Un résumé de la Premier League féminine écossaise alors que les Rangers martèlent Hibernian à Ibrox, tandis que le Celtic et Glasgow City remportent des victoires à l’extérieur et que Hearts produit une victoire spectaculaire sur les Spartans.

Rangers 7-0 Hibernian

Les Rangers ont réalisé une performance dominante dans la ScottishPower Women’s Premier League à leur retour à Ibrox.

Il a fallu un peu plus d’une demi-heure à l’équipe locale pour trouver l’ouverture du score alors que Kirsty Howat fonçait dans le coin inférieur à longue distance. Rio Hardy a doublé son avance peu de temps après et Howat a obtenu sa deuxième place avant la pause.

Après avoir été vainqueurs de justesse 1-0 contre Hibernian lors de leur dernière rencontre en mai, les Rangers ont montré leur capacité de but sous la direction de Jo Potter alors que Kathryn Hill, Megan Bell et deux autres buts de Howat leur ont donné une victoire éclatante. Howat passe à 12 buts en championnat cette saison, juste un derrière Hardy.

Howat a déclaré à RangersTV après le match qu ‘ »elle aime marquer des buts et le faire ici à Ibrox est vraiment spécial ».

Les Rangers font face à un test difficile contre le Celtic dimanche, en direct sur Sky Sports, alors qu’ils cherchent à vaincre le Celtic, qui est actuellement la seule équipe avec un bilan de 100 pour cent.

Grant Scott, qui s’est dit « un peu gêné » par le résultat à Hibs TV, espère que son équipe pourra rebondir à domicile contre Hamilton Accies.

Partick Thistle 0-3 Celtique

Le Celtic reste en tête de la ligue et poursuit son départ à 100 pour cent après une victoire âprement disputée contre Partick Thistle.

Après un début de match anormalement calme pour le Celtic, dû à l’acharnement des Jags en défense, Paula Partido finit par sortir de l’impasse juste avant la demi-heure de jeu. Colette Cavanagh a passé le ballon vers l’ailier espagnol qui a touché une touche avant de lancer le ballon vers le but. Megan Cunningham, prêtée par les Rangers et après une prestation exceptionnelle dimanche dernier face à Hibs, aura été déçue de ne pas avoir stoppé les efforts.

Il a fallu au Celtic jusqu’à la 67e minute pour doubler son avantage grâce à Murphy Agnew avant que trois points ne soient obtenus sept minutes plus tard alors que Chloe Craig envoyait le ballon dans le filet à l’intérieur de la surface.

Le Celtic cherchera à prendre cinq points d’avance sur ses rivaux au titre s’il parvient à vaincre les Rangers dimanche, en direct sur Sky Sports. Les Jags perdent une place dans le classement alors qu’ils font face à un test délicat à l’extérieur contre Aberdeen.

Aberdeen 2-3 Glasgow City

L’entraîneur-chef de Glasgow City, Leanne Ross, a décrit leur performance comme « loin d’être assez bonne » alors qu’Aberdeen a failli produire le choc de la saison.

City a remporté tous les matches contre Aberdeen la saison dernière, y compris une victoire 7-0 en championnat au stade Balmoral, et avait l’air sur la bonne voie lorsque Brenna Lovera leur a donné l’avantage après 24 minutes.

Après un résultat décevant en milieu de semaine en UEFA Women’s Champions League, les Dons ont peut-être flairé une occasion de capitaliser et étaient à égalité avant la pause. Eva Thomson a trouvé l’égalisation et seulement deux minutes après la reprise, Hannah Stewart leur a donné l’avantage.

L’espoir d’un résultat a cependant été de courte durée puisque Lovera a porté le score à 2-2 quatre minutes plus tard et Kinga Kozak a redonné l’avantage à City à la 52e minute. L’internationale polonaise double son total pour la saison en championnat et trouve à juste titre la gagnante le jour de son anniversaire.

Glasgow City se rend en Norvège pour la Ligue des champions féminine de l’UEFA, dans l’espoir de réaliser un miracle et de combler un déficit de 4-0 pour devenir la première équipe écossaise à atteindre la phase de groupes. Ils accueilleront ensuite Montrose en championnat tandis qu’Aberdeen accueillera Partick Thistle.

Spartiates 3-4 Cœur de Midlothian

Hearts a marqué avec le dernier coup de pied du match lors d’une victoire spectaculaire de 4-3 contre les Spartans à Ainslie Park pour les hisser au quatrième rang.

Les Spartans ont remporté la dernière rencontre ici 2-1 et ont montré tous les signes d’une autre victoire en menant 2-0 après 37 minutes grâce à un doublé de Rebecca Galbraith. Les Jambos réduiraient cependant l’écart avant la pause, puisque Park Ye-Eun marquait son premier but pour le club.

L’équipe locale retrouverait son avance de deux buts après 50 minutes de jeu alors que le corner d’Alana Marshall sortait de Georgia Timms et trouvait le fond des filets.

C’est le dernier quart d’heure qui va complètement changer la donne puisque Timms se rattrape avec un but avant qu’Olufolasade Adamolekun ne trouve l’égalisation à cinq minutes de la fin. Adamolekun serait le héros à la fin puisque « Sade » a passé le ballon de manière altruiste à travers le but par Katie Lockwood avant de tirer pour marquer trois énormes points.

L’entraîneur-chef des Hearts, Eva Olid, l’a décrit comme le « moment le plus fou » de son séjour au club alors qu’elle envisage maintenant Motherwell dimanche. Les Spartans chercheront à surmonter une défaite décevante alors qu’ils accueilleront Dundee United.

Hamilton Académique 1-1 Montrose

Accies et Montrose ont partagé le butin, les laissant à trois points d’écart dans les deux derniers.

L’équipe locale a démarré brillamment et a ouvert le score grâce à Josi Giard après seulement deux minutes de jeu. Cependant, Charlotte Gammie a égalisé quatre minutes plus tard, alors que les équipes étaient de retour à égalité en début de match.

Dans un match où il y avait peu d’occasions nettes, un match nul semblait assuré avant que l’équipe visiteuse ne reçoive un penalty à mort. Avec deux buts lors de ses deux derniers matchs, Aimee Ridgeway s’est imposée mais a envoyé son effort au-dessus de la barre.

Montrose manque une chance de grimper au-dessus de Dundee United et de sortir de la place des barrages de relégation, mais n’est plus qu’à deux points de United alors qu’il se rendra à Glasgow City dimanche. Accies reste à trois points de Montrose Place alors qu’ils se déplacent pour affronter Hibernian.

Motherwell 6-0 Dundee United

Motherwell s’élève au-dessus d’Aberdeen et n’est qu’à deux points du top six après une victoire écrasante contre Dundee United.

Les Femmes d’Acier ont rapidement pris les devants lorsque le centre de Gill Inglis a été poussé dans le filet par Bailley Collins au deuxième poteau. C’est son premier but pour le club depuis sa signature d’Aberdeen cet été et il a donné l’avantage à son équipe à la pause.

Au cours d’une période effrénée de 15 minutes, Motherwell a mis United au fil de l’épée avec cinq buts. À 60 minutes de la fin, Joanne Addie a doublé son avance grâce à d’autres buts d’Inglis, Kayla Jardine et de la remplaçante Laura McCartney. Collins compléterait le score de son équipe alors qu’elle enregistrait sa plus grande victoire en championnat cette saison.

L’équipe de Paul Brownlie recherchera une performance similaire lors de son déplacement à Hearts tandis que United cherchera à rebondir face aux Spartans.

