Bilan de la SWPL : les Rangers, le Celtic, Glasgow City, Hibernian et Hearts gagnent ; Tirage au sort Spartans-Hamilton | Actualités footballistiques

Un résumé de la Premier League féminine écossaise alors que le Celtic, les Rangers et Glasgow City gagnent tous alors que les trois premiers restent inchangés, Dundee United et Partick Thistle gagnant également, et Montrose remportant un match nul monumental.

Montrose 3-3 coeurs

Montrose a produit un superbe match nul 3-3 à domicile contre Heart of Midlothian, ce qui leur a valu un point potentiellement vital dans la bataille pour éviter la relégation dans la Premier League féminine ScottishPower.

Katie Lockwood a donné à Hearts une avance rapide à Links Park et a doublé son avantage avec 21 minutes jouées. Compte tenu des références de Hearts en tant que défi parmi les trois premiers et de Montrose 11e, il semblait que les Jambos se dirigeaient vers la victoire.

Cependant, à la 62e minute, Jade McLaren réduisait l’écart pour l’équipe locale et trois minutes plus tard, elles égalisaient grâce à un but contre son camp de Georgia Timms.

Timms a fait amende honorable en fournissant une passe décisive à Kathleen McGovern pour redonner l’avance aux Édimbourgs avec un peu plus d’un quart d’heure à jouer.

Il était temps pour un autre rebondissement dans l’histoire, car avec 88 minutes au compteur, Montrose a regagné le niveau alors qu’Aimee Ridgeway a décroché sa deuxième de la saison.

Montrose avance de trois points sur la relégation automatique avec un match énorme contre Hamilton Accies, dernier classé, dimanche prochain. Les Hearts affrontent un match délicat contre leurs rivaux d’Édimbourg, les Spartans.

Glasgow City 3-0 Spartiates

Glasgow City, champion en titre, a renoué avec la victoire avec une confortable victoire 3-0 contre les Spartans après sa défaite contre le Celtic jeudi.

Amy Muir a donné l’avantage à l’équipe locale avec seulement six minutes au compteur alors qu’elle pénétrait dans le coin inférieur depuis le bord de la surface.

Il a fallu attendre 54 minutes à City pour finalement doubler son avance alors que Lauren Davidson était renversée dans la surface avant de se relever pour marquer le penalty.

Le score a été complété par Brenna Lovera alors que l’Américaine rencontrait le corner de Lisa Forrest pour son troisième dans la Premier League féminine ScottishPower.

Glasgow City accueillera mercredi l’équipe norvégienne du SK Brann Kvinner à Petershill en UEFA Women’s Champions League avant de se rendre à Aberdeen en championnat dimanche. Pour les Spartans, ils chercheront à rebondir à domicile contre les Hearts.

Celtic 6-0 Motherwell

Le Celtic n’a commis aucune erreur cette fois-ci contre Motherwell en ScottishPower Women’s Premier League, s’imposant 6-0 après un décevant match nul 0-0 en milieu de semaine contre les Women of Steel la saison dernière.

Après une victoire importante contre Glasgow City jeudi, le Celtic a démarré le match brillamment et a pris l’avantage après seulement 13 minutes. Amy Gallacher a terminé le centre de Shen Meglu pour son 10e but dans la SWPL.

Moins de 10 minutes plus tard, le Celtic avait le contrôle total alors que Kit Loferski doublait son avantage avant que Chloe Craig ne hoche la tête sur le corner de Colette Cavanagh pour porter le score à 3-0.

L’équipe locale n’en avait pas fini et portait le score à 5-0 alors que Loferski et Gallacher prenaient leur doublé avant la mi-temps.

Le dernier but du match est survenu à la 55e minute alors que Tiree Burchill, prêté à Motherwell la saison dernière, a porté le Celtic à 49 buts en neuf matchs de championnat.

Le Celtic sera absent à Partick Thistle dimanche prochain tandis que Motherwell accueillera Dundee United au K-Park.

Hamilton 0-6 Rangers

Les Rangers ont gardé le rythme en tête de la ScottishPower Women’s Premier League avec une victoire de routine contre Hamilton Accies.

La défense d’Accies a tenu bon pendant les 20 premières minutes avant que les Rangers n’ouvrent les vannes avec trois buts en l’espace de 13 minutes. Un but contre son camp a donné l’ouverture du score à l’équipe visiteuse avant que Kathryn Hill et Chelsea Cornet ne leur donnent une avance confortable.

L’équipe à l’extérieur a égalé son total en seconde période alors que Kirsty Howat a porté le score à 4-0 avant que Rio Hardy ne marque son 12e but de la ligue sur penalty. Nicola Docherty a inscrit le dernier but du match avec une superbe finition depuis le bord de la surface avec un peu plus de cinq minutes à jouer.

Les Rangers accueilleront Hibernian dimanche à Ibrox tandis qu’Accies cherchera à remporter sa première victoire de la saison à domicile contre Montrose.

Dundee United 3-2 Aberdeen

Dundee United a remporté une victoire importante contre Aberdeen en Premier League féminine ScottishPower. Le résultat les place six points d’avance sur la place de relégation automatique et à seulement cinq points de retard sur leurs adversaires.

Le seul but de la mi-temps est venu de Cassie Cowper pour l’équipe locale alors qu’elle s’avançait et enroulait le coup franc dans la lucarne supérieure.

La seconde mi-temps a pris vie lorsqu’Aberdeen a égalisé à 51 minutes du compteur grâce à la fille d’anniversaire, Bayley Hutchison. Cependant, United a rétabli son avance quelques minutes plus tard lorsque Jo Fraser a terminé sous un angle serré et Rachel Todd leur a donné deux buts d’avance après que Robyn Smith soit entrée dans la surface et ait remis le ballon à son capitaine.

Les Dons ont dominé en termes de nombre de tirs dans le match, mais ont échoué malgré tous leurs efforts. Eilidh Shore a réduit le déficit avec 82 minutes jouées et le ballon était au fond des filets dans les derniers instants seulement pour qu’un hors-jeu soit annoncé.

Hibernian 0-2 Chardon Partick

Partick Thistle s’est hissé à la quatrième place de la Premier League féminine ScottishPower avec une victoire quelque peu surprise contre Hibernian. Après un bon début de saison, les Jags avaient faibli ces dernières semaines alors qu’Hibernian était sur une séquence de quatre victoires consécutives avant le match.

Il a fallu 70 minutes pour sortir de l’impasse lorsque la remplaçante Lucy Sinclair a ouvert le score pour les Jags avant de doubler l’avance sept minutes plus tard alors qu’elle envoyait le ballon dans le filet depuis un corner qui n’était pas dégagé. Cela porte son total à trois pour la saison après avoir rejoint Thistle cet été.

Hibernian fera face à un voyage à Ibrox pour affronter les Rangers dimanche tandis que Partick Thistle accueillera le Celtic.

