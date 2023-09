Bilan de la Super League : les Warrington Wolves décrochent une place pour les barrages alors que Hull KR dépasse Leigh pour la quatrième place | Actualités de la Ligue de Rugby

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Faits saillants du choc de Betfred Super League entre Wakefield et Hull KR

Faits saillants du choc de Betfred Super League entre Wakefield et Hull KR

La 27e journée de la saison de Super League a vu les Warrington Wolves revendiquer leur place en barrages et Hull KR devance les Leigh Leopards pour la quatrième place…

Hull KR bat Wakefield relégué pour décrocher la quatrième place

Hull KR a obtenu une quatrième place dans la Betfred Super League après avoir disputé 10 essais pour battre Wakefield, déjà relégué, 56-12.

Jez Litten, Matty Storton et Brad Schneider ont tous marqué un double alors que les Rovers effrénés ont arraché la quatrième place à Leigh lors de la dernière journée de la saison régulière, les Léopards perdant à domicile contre Wigan, premier.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’essai de Ryan Hall a aidé Hull KR à assurer un match à domicile lors de l’éliminateur de la semaine 1 contre Leigh L’essai de Ryan Hall a aidé Hull KR à assurer un match à domicile lors de l’éliminateur de la semaine 1 contre Leigh

Jack Walker, Mikey Lewis, Ryan Hall et Tom Opacic ont également croisé pour les visiteurs, Schneider inscrivant huit coups de pied, tandis que Trinity répondait grâce aux essais de Liam Kay et Kelepi Tanginoa, avec Will Dagger ajoutant deux coups de pied.

Warrington voit Huddersfield pour réserver la confrontation à St Helens

Warrington a réservé sa place dans les Eliminators de la Super League avec une victoire acharnée 20-8 contre Huddersfield au stade John Smith.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du choc de la Betfred Super League entre les Huddersfield Giants et les Warrington Wolves Faits saillants du choc de la Betfred Super League entre les Huddersfield Giants et les Warrington Wolves

Les Wolves ont décroché la sixième place du classement devant Salford, organisant une rencontre avec St Helens au Totally Wicked Stadium la semaine prochaine, grâce aux essais de Matthew Dufty et James Harrison et aux 12 points de la botte de Stefan Ratchford.

coulé les Giants.

Huddersfield a terminé sa saison sur une note décevante, le vétéran Jermaine McGillvary disputant son dernier match pour le club et la paire australienne Nathan Peats et Chris McQueen leurs derniers matchs avant la retraite.

Fusitu’a marque un triplé alors que Leeds bat Castleford

David Fusitu’a a marqué sa 150e apparition en carrière avec un triplé alors que Leeds terminait sa campagne en Super League avec une confortable victoire 46-0 contre Castleford.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants du choc de Betfred Super League entre Leeds Rhinos et Castleford Tigers Faits saillants du choc de Betfred Super League entre Leeds Rhinos et Castleford Tigers

Les hommes de Rohan Smith avaient été humiliés lors de leurs deux matchs précédents par Wigan et les Catalans mais ils se sont révélés bien trop forts pour les Tigers à Headingley.

L’arrière latéral Luke Hooley a ouvert le score et Fusitu’a en a ajouté une seconde avant que son compatriote Derrell Olpherts n’en réclame un troisième et que le premier essai de Jack Sinfield pour Leeds porte le score à 22-0 à la mi-temps.

Fusitu’a a marqué deux fois au début de la seconde période pour compléter son triplé avant que Sam Lisone et Sam Walters ne le dépassent également, tandis que Rhyse Martin a réussi sept conversions sur huit tentatives.

Regardez la conclusion de la saison 2023 de Betfred Super League, y compris les barrages et la grande finale, en direct sur Sky Sports. Diffusez également MAINTENANT.