Qualcomm a dévoilé cette semaine le chipset Snapdragon 8 Gen 3 et les fabricants de téléphones ont fait la queue pour déclarer que leur prochain produit phare l’aurait – iQOO et Honor en faisaient partie. Le Snapdragon 8 Gen 3 est entièrement consacré à l’IA : le moteur AI prend en charge les modèles d’IA génératifs multimodaux et les modèles de langage étendus populaires pour la reconnaissance vocale ; la puce peut exécuter jusqu’à 20 jetons par seconde pour des réponses instantanées de l’assistant IA. Qualcomm se vante que le Snapdragon 8 Gen 3 offre la diffusion stable la plus rapide au monde, capable de générer une image en une fraction de seconde.

En termes de processeur, le chipset 4 nm promet d’être 30 % plus rapide et 20 % plus efficace que la génération 2. Le processeur à huit cœurs à l’intérieur est mis en valeur par 1 cœur principal Cortex-X4 fonctionnant jusqu’à 3,3 GHz, cinq cœurs de performance jusqu’à 3,2 GHz. , et 2 cœurs d’efficacité cadencés jusqu’à 2,3 GHz. La mémoire LPDDR5x prend en charge jusqu’à 4 800 MHz et jusqu’à 24 Go.

Qualcomm a également partagé les références du nouveau SoC.

Xiaomi a dévoilé les Xiaomi 14 et 14 Pro – les premiers téléphones dotés d’une puce Snapdragon 8 Gen 3. Ils disposent d’écrans de 6,36 pouces et de 6,73 pouces, d’un nouveau capteur principal 1/1,31″, de caméras à zoom 3,2x et du nouvel HyperOS de Xiaomi. La paire est à gagner en Chine, le marché mondial attendant avec impatience une date de lancement.

Nous avons également vu la puce Qualcomm de nouvelle génération basée sur ARM pour PC – le Snapdragon X Elite repensé. Il est fabriqué sur un nœud de processus de 4 nm et dispose de 12 cœurs Oryon hautes performances cadencés à 3,8 GHz avec une accélération simple et double cœur jusqu’à 4,3 GHz. Qualcomm déclare que son nouveau processeur correspond aux processeurs Intel concurrents de 13e génération en termes de performances multithread tout en consommant 68 % d’énergie en moins. Il existe une comparaison avec la puce M2 basée sur ARM d’Apple avec le Snapdragon X Elite revendiquant des performances multithread maximales 50 % plus rapides.

La série Galaxy S24 de Samsung sera « les téléphones IA les plus intelligents jamais créés ». La série S24 aurait des fonctionnalités qui rappellent beaucoup ChatGPT et Bard de Google, comme la possibilité de créer du contenu et des histoires basées sur quelques mots-clés que vous fournissez. Samsung a également conçu des fonctionnalités d’IA supplémentaires telles que l’IA générative texte-image, dont il a déjà parlé lors de l’annonce du chipset Exynos 2400, qui alimentera la série S24 sur certains marchés. La synthèse vocale sera également améliorée grâce à l’IA.

Dans certaines mises à niveau, Samsung a confirmé que la série Galaxy S24 prendra en charge la communication par satellite en cas d’urgence.

C’est tout pour cette semaine – la liste complète des sujets d’actualité se trouve ci-dessous.

