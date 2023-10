Bilan de la semaine 41 : MIUI sera MiOS, prix OnePlus Open, benchmarks Galaxy S24

Cette semaine, nous avons appris que Xiaomi changerait le nom de son système d’exploitation Android de MIUI à MiOS, mais on ne sait pas quels autres changements accompagneront le changement de marque.

Le OnePlus Open a encore une fois divulgué des rendus détaillés et cette fois, nous obtenons également des informations sur les prix – 1 699 $. Cela signifierait probablement plus de 1 700 € pour les utilisateurs européens. Le premier pliable de la société aura une triple caméra dans un îlot important à l’arrière avec un appareil photo principal de 48 MP, un ultra-large de 48 MP et un appareil photo à zoom 3x de 64 MP. Il existe un chipset Snapdragon 8 Gen 2 avec jusqu’à 16 Go de RAM LPDDR5X et 256 Go de stockage, un écran extérieur de 6,31 pouces et un écran principal flexible de 7,8 pouces provenant de BOE.

Nous avons constaté quelques fuites de référence notables cette semaine. Notamment, les prochains Exynos 2400 et le Snapdragon 8 Gen 3, testés respectivement sur un Galaxy S24 et un Galaxy S24 Ultra. Les rapports suggèrent que l’Ultra aura exclusivement un Snapdragon, tandis que les S24 et S24+ auront un Exynos 2400.

Sony a dévoilé une nouvelle version de la PlayStation 5. Les nouveaux modèles PlayStation 5 et PlayStation 5 Digital Edition sont plus petits dans toutes les dimensions. Sony affirme que les nouveaux modèles 2023 ont été réduits en volume de 30 % et en poids de 18 % et 24 % par rapport aux modèles précédents. Étant donné qu’il y a eu quelques révisions mineures au fil des ans en raison de la réduction de la taille des dissipateurs thermiques, voici un tableau pour illustrer tous les changements jusqu’à présent.

Vous pouvez consulter le reste des histoires chaudes de la semaine ci-dessous !

Nous comparons l’iPhone 15 Pro Max au Galaxy S23 Ultra.



Nous comparons l’iPhone 15 Pro Max à l’iPhone 14 Pro Max.



Reste à savoir si MiOS sera simplement une autre interface utilisateur superposée à Android ou si Xiaomi développe réellement un nouveau système d’exploitation mobile.



Le tireur de portrait aura un zoom optique 3x.



Un autre fabricant d’Android plaide auprès d’Apple pour son entêtement.



Son lancement est censé être le 19 octobre.



Nous comparons l’iPhone 15 vanille de cette année à l’iPhone 15 Pro.



Le cœur principal fonctionnera à 3,30 GHz.



Dispose d’un lecteur Blu-ray amovible et d’un stockage accru.



Performances rassurantes du Pixel 8 Pro.



Il est déjà en vente aux États-Unis et au Canada.



One UI 6.1 apportera des améliorations majeures à l’IA, notamment un assistant plus puissant.



Il disposera d’un tout nouveau capteur Sony pour l’appareil photo principal.



La carte NM (Nano Memory) est aussi grande qu’une carte nano SIM et tient dans le même emplacement.



Son efficacité est comparable à celle du Dimensity 9200 (même GPU mais avec plus de cœurs et fabriqué par TSMC plutôt que par Samsung), mais il offre des fréquences d’images inférieures lors des tests.



Les similitudes de conception sont évidentes dès le premier coup d’œil.



Des rapports en provenance de Corée suggèrent que l’événement aura lieu en réalité au début de 2024.



C’est juste après l’annonce du chipset Snapdragon 8 Gen 3 par Qualcomm.



Le Chili et le Nigeria ne reçoivent pas les cadeaux Leica.



Ces produits ont été dévoilés la semaine dernière.



Le téléphone est déjà répertorié sur le site Web de l’entreprise.



Le MDR-MV1 est le tout nouveau casque de mixage et de monitoring de studio de Sony.



L’événement lui-même aura lieu du 10 au 11 octobre, mais certaines offres sont déjà en ligne.



Il s’agit du même modem que celui utilisé dans le duo iPhone 15 Pro. Les Pros de l’année dernière ont plutôt utilisé le X65.