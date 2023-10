Bilan de la semaine 40 : les Google Pixel 8 et 8 Pro et le Galaxy S23 FE arrivent

Google a dévoilé cette semaine les Pixel 8 et 8 Pro aux côtés de la Pixel Watch 2. Le duo Pixel 8 contient le chipset Tensor G3 – une unité de 4 nm avec un cœur d’amorce Cortex-X3 et une IA plus rapide. Le Pixel 8 Pro dispose d’un nouvel appareil photo ultra-large de 48 MP, tandis que le Pixel 8 dispose d’un nouvel écran ultra-large de 12 MP, un écran plus petit de 6,2 pouces qui se rafraîchit plus rapidement à 120 Hz. Les deux téléphones sont désormais en vente.

La Google Pixel Watch 2 est livrée avec le Snapdragon W5+ Gen 1 avec 2 Go de RAM et une batterie légèrement plus grande qui promet 24 heures d’utilisation.

Le Galaxy S23 FE contient un appareil photo large de 50 MP, un zoom 3x de 8 MP, un ultra-large de 12 MP et un appareil photo selfie de 10 MP. Il utilise soit un Snapdragon 8 Gen 1, soit un Exynos 2200 selon votre emplacement, et une batterie de 4 500 mAh. Il y a un Super AMOLED de 6,4 pouces 60 Hz-120 Hz à l’avant.

OnePlus a lancé la véritable campagne teaser pour son premier pliable, le OnePlus Open. Nous avons vu une vidéo teaser de l’appareil avec certains aspects clés, comme le module caméra, cachés. Le pliable est attendu plus tard ce mois-ci.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra a battu l’iPhone 15 Pro Max lors d’un test de chute. Le test a mis en évidence la fragilité du nouveau design du Pro Max.

Les panneaux de verre des deux téléphones se brisent, mais le Galaxy est de loin celui qui fonctionne le mieux à long terme.



Le Pixel 8 se réduit à un écran de 6,2 pouces, mais il est désormais prêt pour 120 Hz.



Le nouveau FE associe les puces SD 8 Gen 1 et Exynos 2200 à 8 Go de RAM, tandis que la caméra principale laisse derrière elle l’ancien capteur 12MP.



Le contenu du package de vente au détail est le même que celui des Pixel 6 et 7. Le lancement officiel des nouveaux Pixels a lieu mercredi.



C’est aussi une interview de Pete Lau de OnePlus, qui révèle quelques détails à ce sujet.



C’est le jour de l’annonce du Pixel 8, et ce n’est pas une coïncidence.



Seules 50 unités du Frosted Platinum Nokia XR21 seront fabriquées.



Vous aurez besoin d’un Pixel 4a 5G ou d’un appareil plus récent pour le tester.



La dernière fuite intervient juste un jour avant l’événement de lancement du Pixel 8.



L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max ne seront plus les seuls téléphones en titane encore longtemps.



La Tab S9 FE est disponible en deux tailles et toutes deux sont fournies avec le stylet S Pen.



Cupertino travaille sur une mise à jour logicielle qui résoudra les problèmes de surchauffe et de limitation signalés par les utilisateurs.



Le nouveau Galaxy S23 FE a été rejoint par deux tablettes Tab S9 FE et une nouvelle paire d’écouteurs TWS. Les tablettes et les écouteurs seront lancés la semaine prochaine, le téléphone arrivera plus tard.



Il corrige également une vulnérabilité de sécurité.



Le Snapdragon 8 Gen 2 le surpasse toujours dans un benchmark gourmand en GPU.



Le prochain chipset phare a été présenté lors du Samsung System LSI Tech Day à San Jose, en Californie.



Il n’existe qu’une seule taille, 41 mm avec un écran de 1,2″, et le design est inchangé par rapport à l’année dernière. Il y a cependant un certain nombre d’améliorations à l’intérieur.



Il est temps pour Google de mettre enfin un terme aux fuites du Pixel 8.



D’autres mises à niveau incluent un écran 1-90 Hz (IGZO OLED) et une batterie plus grande de 5 000 mAh.



Il s’agit d’une mise à niveau par rapport au vivo V29 actuel. Il est également similaire au vivo V27 Pro du début de cette année, mais avec l’ajout de la caméra portrait et une charge plus rapide.



L’activité puces mémoire de la société a enregistré sa première perte en 14 ans au premier trimestre. La production de puces DRAM et NAND sera réduite pour faire face à la baisse de la demande.



Le problème se manifeste par l’impossibilité de configurer Apple Pay, bien que certains aient mis leur téléphone en mode de récupération.



Ainsi qu’une nouvelle application de montage vidéo – Samsung Studio.



Nous avons réalisé quelques portraits avec son nouvel appareil photo 2x.



Outre les accessoires gratuits, vous pouvez également obtenir jusqu’à 800 $ de crédit d’échange.