Bilan de la semaine 39 : Xiaomi 13T est là, iPhone 15 Pro Max en surchauffe

Au fur et à mesure que les nouveaux iPhones étaient expédiés aux acheteurs et que les avis étaient publiés, certaines choses sont devenues évidentes à propos des nouveaux iPhones. Le Pro Max possède un sacré appareil photo – il s’est classé deuxième dans le classement DxOMark (un énorme bond pour un iPhone, historiquement), et les modèles Pro semblent avoir du mal à refroidir le chipset A17 Pro. Selon l’enquête de Ming-Chi Kuo, Apple a fait des compromis sur le système de refroidissement, a réduit la zone de refroidissement et, en choisissant le titane plutôt que l’acier, a rendu les modèles Pro plus difficiles à refroidir. Apple résoudra le problème via des mises à jour logicielles.

Les prix des Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro pour les États-Unis et le Royaume-Uni ont fait surface. Attendez-vous à 699 £/699 $ pour le 8 et à 999 £/899 $ pour le 8 Pro. La Pixel Watch 2 coûtera 349 £.

Xiaomi a lancé la série 13T. Les 13T et 13T Pro disposent tous deux de trois caméras avec un zoom 2x dédié, un écran de 6,67 pouces compatible 144 Hz et des batteries de 5 000 mAh. Le Pro ajoute une charge de 120 W et une puce Dimensity 9200+ plus rapide, tandis que le 13T s’en tient à 67 W et un Dimensity 8200. Le 13T commence à partir de 650 €, tandis que le 13T Pro commence à partir de 800 €.

