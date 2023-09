Bilan de la semaine 38 : Redmi Note 13 annoncé, l’iPhone 15 est maintenant en vente

La semaine dernière, nous avons assisté à l’arrivée de la série iPhone 15, et le nouveau quatuor fait toujours la une des journaux cette semaine puisqu’il a été mis en vente dans la première vague de régions.

Xiaomi a introduit la série Redmi Note 13 sur son marché domestique. Honor a fait du concept V Purse un véritable téléphone, même s’il ne sera vendu qu’en Chine.

De nombreux fabricants chinois se sont retrouvés dans une situation délicate, car les téléphones Xiaomi ne sont plus vendus par les opérateurs finlandais. Dans le même temps, le Huawei Mate 60 Pro contenait des composants d’origine douteuse – un chipset 7 nm avec des capacités 5G et de la RAM SK Hynix. Par-dessus tout, l’Allemagne pourrait imposer une limite aux entreprises pouvant fournir des équipements 5G, Huawei et ZTE étant les plus durement touchés par une telle interdiction.

Samsung a lancé une version ultra-robuste des Galaxy S23 et Xcover6 Pro, tandis que Google a finalement abandonné la prise en charge logicielle du peu impressionnant Pixel 4a.

La semaine s’est terminée par un événement glamour à Singapour, où Tecno a sorti son premier clapet pliable – le Phantom V Flip et l’appareil pourrait changer la donne compte tenu de son bas prix de 600 $.

Vous trouverez ci-dessous la liste des histoires les plus populaires de la semaine dernière !

Les sanctions auraient dû rendre impossible une puce Huawei de 7 nm et cette RAM n’est pas disponible pour Huawei depuis des années. Pourtant, ils sont là.



Il existe également des variantes blanches et noires.



Les capacités de zoom inhérentes à ces capteurs n’ont pour l’instant été utilisées que dans les appareils photo principaux dotés d’objectifs larges. À l’avenir, une caméra 3x pourrait également atteindre 6x et 12x.



Le FE suivra le langage de conception de la série S23 tout en apportant le matériel de la série S22.



Cette action est due à la part de marché croissante de Xiaomi en Russie.



Il contient une batterie de 5 000 mAh.



Il comportera une caméra frontale « à nombre élevé de mégapixels ».



Samsung proposera à la place un nouveau module téléobjectif 50MP avec zoom optique 5x.



Le chipset A17 Pro détient un avantage de 27 % sur son prédécesseur dans les tests GPU.



Les versions officielles de WatchOS 10 et tvOS 10 sont également déployées aujourd’hui.



Le nouveau SoC est moins puissant que n’importe quelle autre puce de la série 7.



Il disposera de 16 Go de RAM LPPDR5 et de 512 Go de stockage UFS 3.1.



Le PDG George Zhao pense qu’Apple perd sa position de leader dans l’industrie des smartphones et qu’elle prend du retard en matière d’innovation.



Ce téléphone ne peut tout simplement pas arrêter de fuir.



Il a fallu un certain temps pour que le programme bêta atteigne la famille phare de l’année dernière.



Xiaomi dévoilera sa gamme Redmi Note 13 jeudi en Chine.



Le nouvel objectif zoom pose actuellement des problèmes de production pour l’iPhone 15 Pro Max.



Ils s’adressent aux opérateurs militaires et aux personnes ayant un profil professionnel similaire.



Ceci est désormais possible grâce aux extensions Bard récemment lancées.



Il s’agit du premier téléphone Redmi classé IP68.



Les défis de production demeurent.



Le smartphone 4G ne recevra plus de mises à jour logicielles.



Le premier reçoit le chipset Dimensity 6080, le second arbore le nouveau Snapdragon 7s Gen 2.



Il dispose d’un écran de 7,71″ qui s’enroule autour de l’extérieur, laissant un écran de 6,45″ 19,4:9 à l’avant une fois fermé. Seul un nombre limité d’unités seront vendues.