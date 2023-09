Bilan de la semaine 37 : Apple présente la série iPhone 15 avec USB-C

Cette semaine, c’était l’événement iPhone 15 d’Apple, donc naturellement la plupart des actualités étaient liées à cela.

Apple a annoncé quatre nouveaux iPhones dans la même configuration que l’année dernière – deux modèles vanille – les 15 et 15 Plus – et deux modèles Pro – les 15 Pro et 15 Pro Max. La plus grande amélioration est que tous les nouveaux iPhones disposent désormais de ports USB-C ! Bon sang, même les AirPod ont été mis à niveau vers USB-C.

Les iPhone 15 et 15 Plus ont été remplacés par la puce A16 Bionic, disposent de nouveaux appareils photo principaux de 48 MP et disposent désormais d’un îlot dynamique, au lieu d’une encoche.

Les iPhone 15 Pro et Pro Max disposent de la première puce 3 nm au monde dans l’A17 Pro, de vitesses USB 3.0 plus rapides, d’un appareil photo principal de 48 MP à capteur plus grand et d’un nouvel appareil photo ultra-large. Mais alors que le Pro obtient la même caméra à zoom 3x qu’avant, le Pro Max lance une caméra à zoom 5x, qu’Apple appelle un tétrapixel (c’est une sorte d’objectif périscope). Les deux modèles Pro remplacent également le curseur d’alerte par un bouton d’action.

Tous les nouveaux iPhone d’Apple ont été précommandés ce vendredi et seront expédiés la semaine prochaine.

Apple a également annoncé l’Apple Watch Series 9 et la Watch Ultra 2 avec des écrans plus lumineux, des processeurs plus rapides et un nouveau geste Double Tap.

Les histoires du monde d’Android présentent les prix et les rendus des Xiaomi 13T et 13T Pro, le retour de Huawei sur le marché mondial et le Remi Note 13 Pro+, entre autres.

La liste complète de nos articles les plus populaires se trouve ci-dessous !

Vous obtenez bien plus avec l’iPhone 15 Pro pour pas beaucoup plus d’argent.



L’iPhone 15 Pro Max dispose désormais de 256 Go de stockage dans sa version de base.



Et ils sont alimentés par le chipset A16 Bionic de l’année dernière.



Nous attendons quatre téléphones, une nouvelle Watch Series 9 et une Watch Ultra 2.



La plus grande mise à jour de l’iPhone depuis des années.



2023 est officiellement l’année du Pro Max.



Il existe une option en similicuir pour les deux modèles. Ils auront des spécifications à peu près identiques, à l’exception du chipset et du matériel de chargement de la batterie.



L’entreprise accélère la fabrication de téléphones.



La source est aussi crédible que possible.



Les deux nouvelles Apple Watch seront disponibles à partir du 22 septembre.



Apple peut résoudre le problème avec une mise à jour logicielle.



L’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus ne bénéficient cependant pas d’augmentation de la RAM.



Quatre téléphones et deux montres.



La marque Xiaomi propose un algorithme interne pour le regroupement de pixels.



L’A17 Pro détient un score monocœur de 16 % et une avance multicœur de 13 % par rapport à l’A16 Bionic de l’année dernière.



Il s’agit d’une situation difficile pour le fabricant chinois d’écrans.



L’annonce vient du PDG de HMD Global sur son profil LinkedIn.



Le Tensor G3 sera doté de la technologie FO-WLP pour de meilleures performances thermiques et de meilleures performances.



Le Note 13 Pro+ fera ses débuts avec un appareil photo principal de 200 MP utilisant le capteur ISOCELL HP3 de Samsung.



Les gens ne voulaient pas de mini et maintenant Apple aussi.



Excellente nouvelle pour les utilisateurs soucieux de leur batterie.



Il y a bien sûr une mise en garde : vous ne bénéficiez pas de remplacements gratuits et illimités.



Il est livré dans un emballage de vente au détail sur le thème de BMW et exécute un système d’exploitation personnalisé.



Lossless Audio ne fonctionnera qu’avec le casque Vision Pro.