Bilan de la semaine 36 : annonce de l’Oppo A38, Moto G54 devient officiel, plus de rumeurs sur l’iPhone 15

La première semaine de septembre a apporté davantage de rumeurs aux suspects habituels. La série iPhone 15 offrira des mises à niveau de l’appareil photo à tous les niveaux, les 15 et 15 Plus étant dotés de tout nouveaux capteurs Sony de 48 MP avec un design empilé et une ouverture f/1,6. Le deuxième jeu de tir à l’arrière sera le même ancien 12MP, f/2.4 ultra-large. Nous avons préparé un article plus détaillé à quoi vous attendre que vous pouvez consulter ici.

Le 15 Pro conservera le jeu de tir principal de 48 MP de son prédécesseur, mais selon les rumeurs, il serait rejoint par un objectif ultra-large amélioré de 13 MP f/2,4. Le 15 Pro Max bénéficiera de la plus grande mise à jour avec un nouvel objectif périscope de 12,7 MP (capteur 1/1,9″ ; ouverture f/2,8) avec zoom optique 5x. Nous avons également pu voir des unités factices pour les quatre appareils de la série iPhone 15 confirmant Dynamic Islands sur les non-Pros et les nouveaux boutons d’action sur les modèles Pro.

Google a présenté le Pixel 8 Pro dans toute sa splendeur sur son propre site Web sous forme de rendu détaillé. Le Pixel phare sera disponible dans les couleurs Réglisse, Porcelaine et Ciel et nous avons obtenu davantage de confirmation du design précédemment divulgué. Selon certaines rumeurs, Google lancerait Android 14 lors de l’événement de lancement du Pixel 8 le 4 octobre.

Samsung a annoncé les éditions Thom Browne de ses Galaxy Z Fold5 et Watch6. Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy S24 aurait un cadre en titane, des appareils photo principaux améliorés de 200 MP et un téléobjectif de 50 MP et une puce Snapdragon 8 Gen 3.

Oppo a lancé son midranger A38 avec un chipset Helio G85, une caméra principale 50MP, un écran LCD IPS 90 Hz et une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide de 33 W. L’appareil est disponible dans les couleurs noir et or, mais nous n’avons toujours pas de détails sur les prix et la disponibilité.

Motorola a lancé le G54 avec deux versions : une pour la Chine et un modèle légèrement différent pour l’Inde. Les deux Motos sont équipés d’écrans LCD IPS de 6,5 pouces (120 Hz), du chipset Dimensity 7020 de MediaTek et de caméras principales de 50 MP. Le modèle indien apporte une batterie plus grande de 6 000 mAh avec une charge de 33 W tandis que la version chinoise repose sur une cellule de 5 000 mAh avec une charge de 15 W.

Xiaomi lancera sa gamme 13T le 26 septembre et nous avons reçu la confirmation que les 13T et 13T Pro recevront 4 mises à jour Android et 5 ans de correctifs de sécurité. Motorola annoncera son Edge 40 Neo le 14 septembre.

