Bilan de la semaine 35 : Huawei Mate 60 Pro, Fairphone 5, Realme GT5 officiel

La semaine 35 nous a apporté beaucoup de nouveau matériel – Huawei a surpris le monde avec l’annonce des Mate 60 Pro et Mate 60. Le Pro a une encoche triple point sur le devant, avec une caméra selfie et un capteur tOf 3D. D’autres caractéristiques notables incluent un appareil photo principal de 50 MP avec une ouverture variable f/1,4-f/4,0, une batterie de 5 000 mAh avec 88 W filaire et 50 W de charge, et un chipset Kirin (probablement le 9000S). Le téléphone est pour l’instant une exclusivité chinoise.

Le Fairphone 5 est également devenu officiel. Il bénéficie de 5 ans de garantie et jusqu’à 10 ans de support logiciel (8 ans garantis). Le Fairphone 5 est le téléphone le plus simple à réparer, tout ce dont vous avez besoin est un tournevis cruciforme. Il existe dix modules que vous pouvez remplacer vous-même, vous n’avez pas besoin d’aller dans un atelier de réparation. Les modules sont vendus par Fairphone et partenaires. Les modules incluent le nouvel écran OLED, les caméras arrière et avant, le port USB et bien sûr la batterie. Examinons de plus près ces composants. Il n’existe qu’une seule version et coûte 700 €/620 £ (contre 580 €/500 £ pour le modèle précédent), il vous suffit de choisir une couleur : Noir Mat, Bleu Ciel ou la nouvelle édition Transparente. La livraison devrait commencer le 14 septembre, mais la version Sky Blue ne sera disponible que fin septembre.

Realme a annoncé le GT5 en Chine avec 150 W et 240 W de charge et jusqu’à 24 Go de RAM. Ils sont livrés avec respectivement des batteries de 5 240 mAh et 4 600 mAh, une puce Snapdragon 8 Gen 2 et un AMOLED 144 Hz de 6,74 pouces. Il n’y a pas encore de mot sur une sortie mondiale.

Apple a envoyé des invitations à l’événement iPhone 15 le 12 septembre. Attendez-vous aux iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro et 15 Pro Max. Le Pro Max arrivera probablement sur les étagères un peu plus tard (octobre) et sera le seul doté d’une caméra à zoom périscope.

La nubia de ZTE fabrique un téléphone avec un appareil photo principal classique de 35 mm et un énorme capteur de 1 pouce. L’appareil, qui semble presque identique au Z50S Pro, a été photographié avec un énorme îlot de caméras.

Consultez la liste complète des sujets d’actualité ci-dessous.

Le module caméra est énorme par rapport à celui 35 mm du nubia Z50S Pro.



Le téléphone est déjà en précommande en Chine.



L’entreprise promet 8 ans de support mais pense que 10 ans est également possible. Il fournira au moins 5 mises à jour du système d’exploitation au téléphone.



L’appareil se déroule de 6,55″ à 7,11″ en un peu plus d’une seconde.



Il s’avère que les dernières rumeurs étaient vraies.



La nouvelle couleur héroïque des Pros sera Titan Grey pour célébrer le nouveau matériau du châssis, mais les autres couleurs devaient-elles être si ternes ?



L’analyste partage également ses attentes concernant les couleurs.



La série Pixel 8 devrait être lancée en octobre.



Les deux sont alimentés par le Snapdragon 8 Gen 2. La version 150 W atteint 16 Go/512 Go, celle de 240 W a une configuration de mémoire de 24 Go/1 To.



Dans le même ordre d’idées, le coloris Green pourrait faire un retour avec la série iPhone 15.



L’écran de couverture du Z Fold6 devrait être identique à celui du prochain Galaxy S24 Ultra.



Le Zenfone 10 pourrait très bien être le dernier du genre.



Le nouveau téléphone sera plus réparable et plus durable. Et il aura trois caméras 50MP. Malheureusement, il sera également plus cher que son prédécesseur.



Confirmant un autre marché sur lequel le S23 FE arrivera.



La partie inférieure du panneau arrière aura une finition différente, ce qui donnera une nouvelle couleur.



Le design du Pro est similaire au modèle 2022 avec un écran incurvé.



L’Edge (2022) de l’année dernière était un matériel unique pour le marché américain, l’Edge de cette année n’est peut-être pas si différent de celui lancé en Europe et en Inde.



Probablement le meilleur de ce que le marché du pliable peut offrir actuellement.



Ice Universe a également révélé la configuration CPU du chipset et la résolution du Galaxy S24+.



Ce sont les Galaxy S24 et S24+ européens qui recevront l’Exynos 2400, l’Ultra sera épargné par ce sort.



Nous espérons que l’option de base de 128 Go sera moins chère.



Watch Pro, Buds Pro et un chargeur GaN 65W arrivent.



Le V29e est déjà en précommande en Inde.



Les TCL 40 NxtPaper et TCL 40 NxtPaper utilisent la technologie précédemment présentée sur les tablettes. Il est agréable à regarder et prend en charge une expérience de stylet semblable à celle du papier.