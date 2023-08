Bilan de la semaine 34 : écran et chipset du Galaxy S23 Ultra détaillés

Le chipset qui pourrait alimenter une partie de la gamme Galaxy S24 l’année prochaine a fait surface. Il s’agit de l’Exynos 2400 et il dispose d’un processeur à 10 cœurs avec un cœur Cortex-X4 fonctionnant à 3,1 GHz, deux Cortex-A720 jusqu’à 2,9 GHz, trois autres Cortex-A720 fonctionnant jusqu’à 2,6 GHz et quatre Cortex-A520 à 2,6 GHz. jusqu’à 1,8 GHz. Il comportera également un GPU Xclipse 940 amélioré doté de deux fois plus d’unités de calcul graphique avec la technologie RDNA 2 d’AMD.

Dans d’autres actualités du Galaxy S24 Ultra, il pourra atteindre une luminosité maximale de plus de 2 200 nits, contre 1 750 nits de l’Ultra actuel.

Enfin, la rumeur veut que le Galaxy S24 Ultra passera à un écran plat, similaire à ce que faisaient les téléphones vanille Galaxy S. Cela polarisera sûrement les fans – beaucoup adoreront cette décision, et beaucoup la déploreront sûrement.

Les modèles Apple iPhone 15 Pro ne seront pas disponibles en or mais plutôt dans le nouveau coloris Titan Grey. Et, selon les rapports, le 15 Pro Max serait retardé. Les expéditions devraient commencer en octobre.

L’Infinix Zero 30 5G sera disponible en précommande à partir du 2 septembre. Il contiendra une caméra selfie de 50 MP, 12 Go de RAM, une résistance à l’eau IP53 et de superbes coloris Rome Green et Golden Hour. Au départ, il aura un AMOLED de 6,78 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz.

Consultez la liste complète des histoires les plus populaires de la semaine 34 pour vous assurer de ne rien manquer d’important.

Une énorme amélioration dans le département GPU attend également.



On ne sait pas ce qui brûlera le plus vos rétines : la luminosité semblable au soleil ou les lunettes vintage.



De nouvelles dimensions le suggèrent.



L’appareil très attendu devrait être le S23 le moins cher du marché.



L’analyste prédit que les livraisons commenceront quatre semaines plus tard que prévu.



Il contiendra un écran AMOLED de 144 Hz et comportera une caméra selfie de 50 MP.



Une énorme batterie aussi, une caméra à zoom périscope et un nouveau capteur principal.



Le câble est plus long et plus épais que les câbles Lightning actuels fournis avec les nouveaux iPhones, mais le chargement sera probablement limité à la même vitesse qu’auparavant.



Il dispose également d’un GPU Mali G715 moins performant.



Sony indique que l’appareil ne prendra pas en charge le service de streaming de jeux en cloud PlayStation Plus Premium.



Il arrivera bientôt et mettra l’accent sur les capacités d’appareil photo haut de gamme à bas prix.



C’est une promesse de 4 mises à jour majeures d’Android et de 5 ans de mises à jour de sécurité.



Même sans connectivité 5G, le Mate X3 de Huawei se vend comme un petit pain chaud en Chine.



Ce nouvel appareil est essentiellement une version atténuée du Realme 11 5G.



Oui, la société propose réellement un design personnalisé pour un smartphone inédit.



Il s’appelle Beeper et, bien qu’en version bêta, il est le premier à proposer l’alternative SMS de Google à iOS.



Les Realme Buds Air 5 vont également apparaître sur scène.



Le téléphone utilisera la version non overclockée du Snapdragon 8 Gen 2.



Le G3x Gen 2 promet des performances similaires à celles d’un PC et une connectivité 5G pour les jeux en déplacement.



Le doré et le violet disparaîtront, ce dernier laissant place à un bleu foncé.



Il apporte un chipset Snapdragon 685, un appareil photo principal de 50 MP et une batterie de 5 000 mAh avec une charge de 33 W.



Considérez-le comme la variante mondiale du Redmi K60 Ultra.



Nous avons pu passer du temps avec l’iQOO Z7 Pro 5G avant son lancement le 31 août.



Nothing OS 2.0.2a est désormais déployé sur tous les appareils Phone (2) dans le monde.