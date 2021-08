Bilan de la semaine 30 : Nokia XR20, officiel de la série Huawei P50

Encore une semaine, récapitulons-le. C’était une annonce remplie d’annonces, à commencer par le robuste Nokia XR20, qui se concentre sur la longévité. Il est résistant à l’eau, à la poussière et aux chutes, possède du Gorilla Glass Victus à l’avant et un dos en forme de boîtier robuste, et il est livré avec quatre ans de mises à jour de sécurité. Le Nokia XR20 commence à se vendre pour 550 $ le 24 août.

Nokia a également apporté les C30 et 6310 aux côtés de quelques écouteurs TWS.

Huawei a enfin présenté sa série P50. Composée uniquement du P50 vanille et du P50 Pro (pas de Pro+ cette fois), la paire est uniquement 4G, livrée avec un Kirin 9000 ou un Snapdragon 888, et les deux ont des caméras périscopes, bien que de spécifications différentes.

Le P50 Pro est doté d’un AMOLED 120 Hz incurvé, d’un périscope 64MP de focale 90 mm (environ 3,9x), d’un appareil photo ultra-large 13 mm et d’un appareil photo noir et blanc 40MP. Le P50 a un AMOLED plat 90Hz, un périscope 12MP 125mm et un ultralarge 16mm. Les deux téléphones ont un appareil photo principal de 50MP. Le P50 Pro a une batterie plus grande de 4 360 mAh, par rapport aux 4 100 mAh du P50.

Le Huawei P50 Pro sera mis en vente en Chine le 12 août, à partir de 6 000 CNY (930 $ / 780 € pour le modèle SD888 8/128 Go. Le P50 arrive en septembre pour 4 500 CNY (700 $ / 590 €) avec 8/128 Go. Le mot est toujours sur la disponibilité internationale.

ZTE a dévoilé l’Axon 30 5G avec la caméra sous écran de deuxième génération très attendue. La caméra UD 16MP et la zone d’affichage au-dessus ont été complètement retravaillées avec des pixels réarrangés avec des cathodes à plus haute transparence. ZTE a doublé le nombre de ppi au-dessus du module de caméra à 400 ppi contre 200 ppi sur l’Axon 20. L’Axon 30 5G apporte un Snapdragon 870 et sera mis en vente le 3 août avec un prix de départ de 2 198 CNY (338 $) pour le 6/128 Go maquette.

Un trio de nouveaux téléphones Motorola a été annoncé avec les Edge 20 Pro, Edge 20 et Edge 20 Lite. Le modèle Pro apporte une fiche technique phare avec son écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement rapide de 144 Hz, une caméra principale 108 et un module périscope 8MP avec zoom optique 5x. L’Edge 20 abrite le même panneau OLED 144Hz et le même tireur principal 108MP, mais remplace le périscope par un module téléobjectif 8MP avec zoom optique 3x. Edge 20 Lite revient à une caméra principale OLED 90 Hz de 6,7 pouces et 108 MP.

Le prix du Motorola Edge 20 Pro commence à 699,99 €/649,99 £. Edge 20 coûtera 499,99 €/429,99 £ tandis que Edge 20 Lite coûtera 349,99 €/299,99 £. Les trois téléphones seront disponibles plus tard en août et finiront par traverser l’Europe, l’Amérique latine et l’Asie.

Le Poco X3 GT a apporté un chipset Dimensity 1100, Gorilla Glass Victus et un écran LCD IPS de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution FHD+. Il commencera à un prix de détail suggéré de 299 $ pour la version 8/128 Go tandis que le modèle 8/256 Go coûtera 329 $. Il sera disponible en Asie du Sud-Est, au Moyen-Orient, en Amérique latine et en Afrique.

Oppo a annoncé le Reno6 4G avec un Snapdragon 720G et un appareil photo selfie 44MP. L’appareil est en vente en Indonésie.

Samsung a annoncé que la version bêta de OneUI 4.0, basée sur Android 12, arrive dans la série Galaxy S21, mais a omis de préciser quand le premier firmware arrivera.

Enfin, Nothing a dévoilé l’oreille (1) avec suppression active du bruit, résistance à la transpiration et recharge sans fil pour 99 $ / 99 € / 99 £ / 5 999 INR. Notre avis ici.

Rendez-vous dans une semaine !

