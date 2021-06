Bilan de la semaine 23 : OnePlus Nord CE 5G officiel, la WWDC démarre

Alors que nous arrivons à la fin d’une autre semaine, il est temps de récapituler les événements majeurs des sept derniers jours.

Apple a lancé son congrès mondial des développeurs avec un long discours en ligne. L’iOS 15 récemment dévoilé ainsi que iPadOS, tvOS et watchOS ont apporté peu de changements majeurs. Et les annonces de puces MacBook Pro et M1X qui ont été annoncées ne se sont pas produites, malgré des fuites ultérieures montrant la balise M1X dans les images promotionnelles officielles d’Apple.

OnePlus a annoncé une version plus abordable de son populaire Nord 5G. Le OnePlus Nord CE 5G commence à 299 € / 22 999 INR et améliore la batterie et l’appareil photo principal de son frère plus haut de gamme, ce qui constitue une offre attrayante.

Sony a annoncé la deuxième génération de ses écouteurs véritablement sans fil avec suppression active du bruit – 280 € WF-1000XM4. Nous les avons examinés et aimés pour leur taille plus petite et leurs améliorations générales par rapport à leurs prédécesseurs.

Samsung a annoncé un nouveau capteur ISOCELL JN1 50MP doté des pixels les plus petits au monde à 0,64m. Il produira des images de 12,5 mégapixels dans « tous les smartphones, du milieu de gamme au produit phare » et devrait bientôt apparaître dans les téléphones.

Ce sont les histoires clés de la semaine, tandis que la liste complète est ci-dessous. A la prochaine !

Les deux modèles Pro auront-ils une couleur similaire (si atténuée) ?



Les problèmes de qualité et de rendement sont à blâmer.



Le OnePlus Nord CE 5G apporte la même expérience de base à un prix encore plus agressif.



La configuration à double cercle apporte quatre caméras au spectacle.



Apple a annoncé quelques changements avec les applications iOS de base, Facetime remanié, rattrapant Android.



Le téléphone coûtera 22 999 INR en Inde, ce qui équivaut à 315 $.



L’entreprise a célébré avec un gâteau unique.



Le premier OnePlus non alimenté par Qualcomm pourrait bientôt être lancé.



Le téléphone fonctionne sur un chipset Unisoc SC9863A avec un processeur octa-core.



Les bourgeons ont un matériel repensé et un meilleur chipset pour améliorer la qualité audio vers et depuis les bourgeons, ainsi que pour activer quelques fonctionnalités intelligentes.



La brique pourrait également être destinée aux ordinateurs portables énergivores, mais Infinix ne les vend pas.



Le téléphone a marqué environ 526K sur l’application d’analyse comparative.



Nous aurons le choix entre plusieurs variantes de RAM du FE.



Toutes les applications continueront de fonctionner après la mise à jour, même sur les anciens téléphones Honor.



Le capteur contient des pixels de 0,64 m et un Double Super PD.



On ne sait pas pourquoi la société a décidé d’opter pour ce nom particulier.



La nouvelle version du logiciel axé sur les tablettes sera publiée cet automne.



Samsung se prépare à lancer un autre téléphone de la série M avec une batterie de 6 000 mAh.



Il peut surveiller les données de santé.



Il y a aussi quelques améliorations visuelles à l’interface utilisateur.