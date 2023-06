Bilan de la semaine 23 : Apple dévoile Vision Pro, MacBook Air 15 pouces, iOS 17

Apple a suspendu sa WWDC cette semaine et a détaillé les prochaines versions d’iOS, iPadOS, macOS, watchOS, tvOS, et a également annoncé le chipset M2 Ultra, un MacBook Air 15 pouces et son casque Vision Pro VR/AR tant attendu.

Vision Pro n’est pas un simple casque AR/VR mais le premier « ordinateur spatial ». En effet, il embarque un processeur M2, une puce R1 pour traiter les données des 12 caméras, cinq capteurs et six micros du casque, ainsi que deux écrans qui se combinent pour plus de 23 millions de pixels. La démo d’Apple du Vision Pro était impressionnante, mais nous n’avons pas vraiment pu voir à quoi ressemblera l’appareil lorsqu’il sera enfin livré aux utilisateurs.

Quant à cela, Vision Pro sera lancé aux États-Unis au début de l’année prochaine pour la modique somme de 3 499 $ et s’étendra à d’autres pays plus tard en 2024.

Nous avons également vu des rendus du Nothing Phone (2), montrant un design similaire avec des côtés légèrement plus arrondis et un léger arc vers les panneaux de verre avant et arrière. La rumeur dit que l’écran sera plus grand à 6,7 pouces, et le choix du chipset sera un Snapdragon 8+ Gen 1 plus haut de gamme. Carl Pei a laissé entendre plus tard que la fuite de conception était fausse, mais nous devrons attendre et voir.

Le Galaxy F54 de Samsung est officiel. Il est actuellement en pré-commande sur Samsung.com et Flipkart, il sera également disponible chez certains détaillants. Il n’y a qu’une seule configuration (8/256 Go) et son prix est de 30 000 ₹, qui peut tomber à 28 000 ₹ si vous payez avec certaines cartes bancaires.

Les fans de téléphones petits mais puissants se réjouiront d’apprendre que l’Asus Zenfone 10 sera lancé le 29 juin. Il aura un écran de 5,9 pouces et un chipset Snapdragon 8 Gen 2.

Le OnePlus Nord N30 5G a été dévoilé avec un SoC Snapdragon 695, un appareil photo 108MP et une batterie de 5 000 mAh. Le OnePlus Nord N30 5G est au prix de 299,99 $ (280 € / 24 780 INR) et est en précommande sur le site officiel américain de OnePlus. L’expédition commence le 8 juin.

Le téléphone (1) avait des côtés carrés et des panneaux de verre plats, mais il était aussi plus petit. Les rendus montrent également les modifications apportées aux lumières de l’interface Glyph à l’arrière.



Son prix de départ est de 30 000 ₹ et vous pouvez obtenir une réduction de 2 000 ₹ avec certaines cartes de débit et de crédit. Notez que le F54 est essentiellement le Galaxy M54.



Vous obtenez également une nouvelle application Journal, des améliorations pour iMessage et la correction automatique, et bien plus encore.



C’est la fin de la route pour l’iPhone X, l’iPhone 8 et 8 Plus.



Il arrive l’année prochaine pour la somme princière de 3 499 $.



Il fera ses débuts avec un écran de 5,8 pouces et un chipset Snapdragon 8 Gen 2.



Ce n’est pas un tout nouveau smartphone, cependant.



Il dispose d’un processeur à neuf cœurs et d’un GPU à dix cœurs avec les derniers cœurs graphiques d’ARM.



Les instabilités d’exposition, le décalage de l’obturateur et certains halos HDR sont cités comme des problèmes.



L’ordinateur portable 15 pouces le plus fin au monde d’Apple commence à 1 299 $.



Un visionnaire, la vision fait peur.



C’est le double du nombre que son prédécesseur équipé.



Tout comme l’original était.



Il aura lieu à Séoul, en Corée du Sud.



Ce sont des smartphones similaires avec des différences notables dans les départements appareil photo et batterie.



Il y a aussi le volume personnalisé et la sensibilisation à la conversation à venir.



Le téléphone sera bientôt lancé en Inde.



Plus de 10 000 unités du nouveau produit phare pliable se sont vendues.



À titre de comparaison, le GTS 4 a un écran de 1,75″. Celui-ci aura également un bracelet en acier inoxydable et jusqu’à 12 jours d’autonomie.



La série Pad 6 a été annoncée en Chine en avril.



Le Reno10 Pro chinois est alimenté par un Dimensity 8200 et dispose d’un écran de classe 1240p, le téléphone global passera à la classe 1080p.



Mais vraiment, à quoi vous attendiez-vous ?



Il va être fin et léger.



Six applications et six jeux dans six catégories ont été couronnés.