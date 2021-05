Bilan de la semaine 21 : les nouveaux détails du Pixel 6/6 Pro, la feuille de route ColorOS 11 est là

Avec une autre semaine dans les livres, récapitulons et voyons quels sont nos principaux points de discussion.

Oppo a publié une feuille de route officielle pour sa version ColorOS 11 pour le marché indien. Les Find X2, F17 Pro, Reno4 Pro, Reno3 Pro, Reno10x Zoom, Reno2 F, Reno2 Z, Reno2, A52, F11, F11 Pro, F11 Pro Marvels Avengers Limited Edition, A9 et F15 ont commencé à recevoir la version stable de ColorOS 11 et à partir du 26 mai, les Oppo A5 2020 et A9 2020 ont également rejoint le déploiement.

Les Google Pixel 6 et 6 Pro ont de nouveau été au centre de l’attention au cours de la semaine. Le Pixel 6 aura un appareil photo principal de 50MP et une unité ultra-large, tandis que le Pro ajoutera un appareil photo à zoom 5x 8MP. Les deux téléphones seront dotés d’écrans à 120 Hz, les 6 auront une résolution FHD+, tandis que le Pro passera à QHD+. Enfin, le chipset personnalisé de la série Google Pixel 6, nommé Whitechapel, fonctionnera à peu près au niveau du Snapdragon 870. Google se concentrera sur l’aspect IA et apprentissage automatique des performances.

Redmi a lancé le Note 10 Pro sur son marché domestique. Il dispose d’un chipset de 6 nm Dimensity 1100, de 6 Go ou 8 Go de RAM, d’une batterie de 5 000 mAh, d’un écran LCD IPS de 6,6 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz et d’une triple caméra avec une macro de 64 MP de large, 8 MP ultra-large et 2 MP. Le prix commence à 1 499 CNY (234 $) pour le modèle 6/128 Go, tandis que les ventes commencent le 1er juin.

Redmi a également présenté deux ordinateurs portables pour le marché chinois. Le RedmiBook Pro 14 avec chipsets Ryzen 5500U/5700U 15W et le RedmiBook Pro 15 avec chipsets Ryzen 5 5600H et Ryzen 7 5800H 35W. Les deux ordinateurs portables ont un aspect 16:10 sur leurs écrans – le RedmiBook Pro 15 de 15,6 pouces a un panneau de 3200x2000px 90Hz, tandis que le 14 pouces du RedmiBook Pro a un 2560x1600px et se rafraîchit à 60Hz. Les deux machines seront mises en vente le 1er juin, à partir de 4 300 CNY pour le 14 pouces et de 4 800 CNY pour le 15,6 pouces.

Oppo a dévoilé les Reno6, Reno6 Pro et Reno6 Pro+. Le Reno6 contient un AMOLED 6,43 pouces 90 Hz, 64 MP de large + 8 MP ultra-large + 2 MP caméras macro, une batterie de 4 300 mAh et un chipset Dimensity 900.

Le Reno6 Pro et le Reno6 Pro+ partagent une batterie de 4 500 mAh, un écran AMOLED de 6,55 pouces à 90 Hz, mais diffèrent par les appareils photo et les chipsets. Le Pro contient un Dimensity 1200, 64MP large + 8MP ultra-large et deux capteurs 2MP pour la macro et la profondeur, tandis que le Pro+ a un Snapdragon 870, 50MP large, 13MP 2x zoom, 16MP ultra-large et un seul 2MP pour macro.

Le Reno6 commence à se vendre le 11 juin pour 2 799 CNY. Les Reno6 Pro et Reno6 Pro+ seront mis en vente le 5 juin, à partir de 3 499 CNY et 3 999 CNY, respectivement.

C’est tout pour cette semaine. A la prochaine.

Les appareils avec 3 Go de RAM ne recevront pas la mise à jour.



Le SoC personnalisé ne sera pas aussi rapide que le Snapdragon 888.



Google va peaufiner une puce de niveau SD870 avec ses prouesses en IA et en apprentissage automatique.



La nouvelle gamme Note 10 sera dévoilée le 26 mai.



Sa date de lancement est cependant encore inconnue.



Fuchsia OS remplacera Cast OS sur l’appareil domestique intelligent, mais ne changera pas grand-chose.



Vous obtenez un écran LCD avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, Gorilla Glass Victus et un design arrière légèrement modifié.



Il s’agit essentiellement d’une version atténuée de la Galaxy Tab S7+.



Ou vous pouvez simplement l’utiliser comme la tablette Android 11 qu’elle est. La béquille intégrée peut la maintenir sous différents angles et un stylet est disponible en option.



Les cœurs du processeur sont basés sur la nouvelle architecture ARMv9 qui met l’accent sur les performances, la sécurité et l’apprentissage automatique.



Le Pad Pro est alimenté par un chipset Snapdragon 870 et dispose d’un couvercle de clavier en option. Le Pad et le Pad Plus sont rétrogradés à LCD.



La mise à jour apporte également le correctif de sécurité de mai 2021.



Selon des sources, Nintendo souhaite une révélation pré-E3 afin de pouvoir se concentrer sur les jeux à l’exposition du divertissement.



Le S7 FE est livré avec un stylet S Pen dans l’emballage de vente au détail, prend en charge le mode DeX, il y a une couverture de clavier en option. Disponible mi-juin.



Ce sera la première montre intelligente Huawei fonctionnant sous le nouveau système d’exploitation de l’entreprise.



Le Reno6 Pro+ est alimenté par le Snapdragon 870 et reçoit le capteur de caméra phare IMX 766 de Sony.



Ce sont les versions alimentées par Ryzen des ordinateurs portables RedmiBook Pro qui ont été lancés en février avec des puces Intel.



Le téléphone a été entièrement répertorié sur le site Web mondial de Xiaomi.



Le tribunal de district américain du district de Columbia a rendu l’ordonnance définitive hier.



La configuration de la caméra arrière s’annonce décevante avec seulement un zoom 2x et de petits capteurs.



Le téléphone est une alternative abordable au Red Magic 6/6 Pro sans l’esthétique du jeu.



Le système d’exploitation de Huawei est presque prêt à alimenter ses appareils, à commencer par le MatePad 2.



Apple a été en mesure de rationaliser ses produits tout au long de 2021.