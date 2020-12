La Major League Soccer a conclu sa saison avec la victoire de Columbus Crew SC en Coupe MLS samedi soir, et avec les préparatifs de pré-saison pour la campagne à venir qui devraient commencer dès un mois, l’attention se tourne déjà vers 2021. Mais avant de regarder trop loin dans l’avenir, Jeff Carlisle et Austin Lindberg d’ESPN reviennent sur une saison 2020 qui ne sera pas oubliée de sitôt.

Aller à: Équipage à sauver | Impacts du COVID-19 | Débuts de Miami, Nashville | Les joueurs noirs pour le changement | Philly légitime le projet local | Départ de jeunes joueurs | Nouveau creux pour les relations de travail | Meilleur XI

L’équipage valait la peine d’être sauvé

Il y a trois ans, Columbus Crew SC n’avait apparemment aucun avenir dans la capitale de l’Ohio. Le propriétaire Anthony Precourt a annoncé en octobre 2017 qu’il avait l’intention de déplacer le club à Austin, au Texas, en 2019 si un nouveau stade au centre-ville, partiellement financé par les impôts publics, ne pouvait pas être sécurisé.

Il a déclaré à ESPN peu de temps après l’annonce que le club avait besoin « de voir un changement dramatique » dans la fréquentation et d’autres facteurs s’il voulait rester à Columbus. En lisant entre les lignes, il était clair que dans son esprit, peu de choses pouvaient l’empêcher de transporter l’équipage de la capitale de l’Ohio à la capitale du Texas.

Ce sur quoi il ne comptait pas, c’était la résistance farouche, l’organisation et la persuasion des fans et de la communauté locale. Il ne comptait pas sur le mouvement #SaveTheCrew.

Les fans ont fait une raquette tout-puissant, faisant entendre leur voix au Capitole et dans les stades de la MLS – et dans de nombreux cas, les stades accueillant des équipes qui n’avaient rien à voir avec l’équipage. La ville de Columbus a sondé des chefs d’entreprise de toute la région alors qu’elle cherchait à mettre sur pied un groupe de propriété qui maintiendrait le club en ville.

Un an après l’annonce de Precourt, les familles Haslam et Edwards ont entamé des négociations pour acheter l’équipage. Fin 2018, l’équipage était sauvé. À peine une semaine plus tard, Caleb Porter a été nommé directeur et Tim Bezbatchenko a été nommé président.

Avec un investissement important des Haslam et des Edwards – qui comprenait la signature du joueur désigné de 7 millions de dollars Lucas Zelarayan et un stade du centre-ville à financement privé dont l’ouverture est prévue en 2021 – et la vision de Porter et Bezbatchenko, l’équipage s’est lancé dans une réinvention de la club qui a culminé avec la victoire de la Coupe MLS samedi dernier.

Pour tant de raisons, 2020 a été misérable, avec peu de points positifs. Le championnat de l’équipage, sur le dos de la campagne juste et réussie de leurs fans pour garder leur club – la ligue original club – en ville, c’est un rayon de soleil que nous pourrions tous faire avec plus. – Austin Lindberg

Trois ans après que leur propriétaire a annoncé son intention de déplacer le club, l’équipage a remporté la Coupe MLS à Columbus. Joseph Maiorana / USA TODAY Sports

Les impacts du COVID-19

Donnez du crédit à MLS. La ligue a atteint la ligne d’arrivée de la Coupe MLS, même si une épidémie de COVID-19 a traversé les champions Columbus Crew pendant les séries éliminatoires, avec un total de 10 cas positifs. Cela s’ajoutait aux épidémies plus tôt dans l’année au sein des organisations FC Dallas, Nashville SC et Colorado Rapids.

Rien de tout cela ne semblait possible le 12 mars, lorsque dans les premiers jours de la pandémie, le MLS s’est engagé dans un arrêt qui durerait quatre mois. Pourtant, la ligue a réussi à sortir du pont, d’abord avec le tournoi de retour de la MLS en Floride.

Cette compétition était parmi les premières aux États-Unis à avoir prouvé l’efficacité d’un environnement de bulle et a aidé à remettre la ligue devant les fans. Les choses se sont avérées plus difficiles lorsque les équipes ont repris le jeu de la ligue en août. Les trois équipes canadiennes de la MLS, après avoir d’abord disputé une série de matchs les unes contre les autres, ont été forcées de déménager aux États-Unis en raison des restrictions de voyage entre les États-Unis et le Canada. Un total de sept matchs a été annulé, obligeant la ligue à aller aux points par match pour déterminer le classement d’une équipe dans le classement de la conférence.

Les blessures – certaines financières, d’autres physiques – mettront du temps à guérir. L’Association des joueurs de la MLS a rapporté que « près de 20% » des joueurs de la ligue avaient contracté le COVID-19 à un moment donné au cours de l’année. L’impact à long terme de ces infections reste à déterminer. Il y a également eu des licenciements dans toute la ligue, à la fois au siège de la ligue et au sein des équipes MLS.

Mais la ligue est toujours là, mettant en évidence une résilience qui a longtemps été l’une de ses caractéristiques. On ne peut qu’espérer que la campagne 2021 sera plus facile à naviguer pour toutes les parties impliquées. – Jeff Carlisle

L’histoire de deux équipes d’expansion

Lorsque Nashville SC et l’Inter Miami CF ont commencé la saison, c’était Nashville qui ressemblait à une berline econobox, tandis que Miami ressemblait plus à une voiture de sport flashy. Mais parfois, la berline fait un meilleur travail pour vous amener là où vous voulez aller, et cela s’est avéré être précisément le cas dans ce cas.

Le directeur général Mike Jacobs a façonné une équipe d’abord défensive qui a vu Nashville terminer septième de la Conférence Est – ce qui l’aurait qualifié pour les séries éliminatoires même sans le terrain de séries généreusement élargi – tandis que Miami a terminé 10e. Et comme le destin l’a voulu, cela a vu les équipes se rencontrer lors de la ronde de play-in des séries éliminatoires, Nashville prouvant qu’elle était de loin la meilleure équipe dans une victoire 3-0.

Certes, il est impossible de détourner les yeux de Miami, qui approche rapidement du statut d’épave de voiture. Le chef de l’exploitation et directeur sportif Paul McDonough a payé le prix de trop de sautes et de ratés sur le marché des transferts internationaux et a démissionné la semaine dernière. Puis lundi, ESPN a confirmé une histoire dans The Athletic selon laquelle le manager Diego Alonso a quitté une réunion de fin d’année avec le propriétaire pensant qu’il avait été licencié et en a parlé aux joueurs et au personnel, seulement pour que ce ne soit pas le cas. Alonso est toujours le manager, bien que sa présence continue semble au mieux gênante. Après six ans d’attente pour prendre le terrain après la création de l’équipe, les propriétaires David Beckham et Jorge Mas ont du travail de nettoyage à faire. – Jeff Carlisle

Gonzalo Higuain et l’Inter Miami ont eu une première saison à oublier en MLS. Images USA Today

La formation des joueurs noirs pour le changement

Ce n’est pas seulement le coronavirus qui a mis certains joueurs à bout. La mort de George Floyd alors qu’il était sous la garde de la police de Minneapolis a galvanisé la communauté des joueurs noirs de la MLS et a entraîné la formation de Black Players for Change. L’organisation visait à plaider en faveur de la justice sociale et à mettre en place des programmes à cette fin, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du football.

Il y a eu de puissantes manifestations de soutien à la justice sociale, les équipes de la MLS prenant un genou au coup d’envoi lorsque le jeu a repris au tournoi MLS is Back, une déclaration qui s’est poursuivie pendant le reste de la saison. Suite à la fusillade de Jacob Blake par la police à Kenosha, Wisconsin, le BPC a aidé à orchestrer une manifestation contre la plupart des matchs de la ligue le 26 août.

Loin du terrain, le BPC a également eu un impact, en s’associant à l’organisation à but non lucratif dirigée par LeBron James More Than A Vote pour encourager les communautés minoritaires à s’inscrire pour voter et à s’engager dans le processus électoral. Cela comprenait l’inscription de 95% des joueurs de la ligue.

Le BPC a également dédié son premier mini-terrain à Newark, New Jersey. Le projet, en partenariat avec la US Soccer Foundation, est le premier des 12 terrains de ce type à être construits dans les communautés noires à travers le pays dans le but d’impliquer davantage d’enfants dans le sport du football.

Black Players for Change a fait une démonstration émouvante alors que la ligue revenait jouer au tournoi de retour de la MLS en juillet. Mike Ehrmann / Getty Images

Plus tôt ce mois-ci, le BPC a remporté le prix Humanitaire de l’année de la ligue en reconnaissance de ses efforts en 2020. – Jeff Carlisle

Philadelphie légitimise davantage son projet national

Après 11 ans d’existence, l’Union de Philadelphie a finalement remporté son premier trophée, remportant le Bouclier des supporters en 2020. C’était une juste récompense pour une base de fans dont la passion a fait de la ville un club en premier lieu et qui n’a jamais lâché dans la suite. années maigres.

Pour les fans, cela signifie probablement un peu plus que cet argenterie a été sécurisée par les produits de l’académie Brenden Aaronson (qui est parti au FC Salzburg en janvier) et Mark McKenzie (qui suscite lui-même beaucoup d’intérêt des clubs européens) et la sélection SuperDraft et le gardien de but du Année Andre Blake. Pour tous les autres membres de la MLS, cela signifie également beaucoup: le succès de Philadelphie solidifie davantage un plan de réussite familier.

L’Union est la quatrième équipe au cours des six dernières années (New York Red Bulls en 2015, FC Dallas en 2016 et les Red Bulls à nouveau en 2018) à remporter le Shield en suivant une formule reposant sur des talents locaux. Treize ans après le lancement du programme de l’académie de US Soccer, les six dernières saisons ont été la preuve démontrable que cultiver les talents en interne est une voie viable vers le succès.

Alors que la MLS voit ses dépenses augmenter d’année en année, principalement pour les stars en plein essor importées d’Amérique du Sud ou d’Europe, Philadelphie (avec les Red Bulls et Dallas) démontre que les clubs peuvent gagner dans cette ligue sans dépenser une fortune en importations exotiques – bien que cela aide. – Austin Lindberg

Les jeunes joueurs partent – et c’est une bonne chose

Pendant des années, la MLS avait la réputation de tenir pratiquement en otage de jeunes joueurs, transférant rarement des joueurs hors de la ligue avant que leurs contrats ne soient épuisés. Mais des campagnes récentes ont montré que cela était en train de changer. Selon les données sur le site Web de la ligue, en 2017, seuls quatre joueurs ont été transférés hors de la MLS. En 2018, ce nombre est passé à 12, puis à 14 en 2019. En 2020, ce nombre est passé à 19.

Et il n’y a pas que des gars qui partent à la recherche d’un dernier jour de paie. En 2019, des joueurs comme Tyler Adams et Alphonso Davies, du RB Leipzig et du Bayern Munich, respectivement, ont quitté la ligue. Dans la saison qui vient de s’achever, Reggie Cannon et Alberth Elis ont tous deux été envoyés du côté portugais de Boavista. En 2021, Brenden Aaronson de l’Union de Philadelphie déménagera au FC Salzburg, et Joe Scally du New York City FC se rendra au Borussia Monchengladbach.

Tout cela a représenté une source de revenus dont les équipes MLS profitent davantage. Et les académies de la ligue produisent des joueurs qui attirent l’attention des clubs étrangers.

Y a-t-il de la place pour grandir? Absolument. Mais il ne fait aucun doute que les transferts hors de la ligue deviennent de plus en plus la norme. – Jeff Carlisle

Les relations de travail ont atteint un nouveau creux

Tout semblait rose en février, lorsque l’Association des joueurs de la MLS et la ligue ont convenu d’une nouvelle convention collective qui laissait les deux parties – du moins extérieurement – le sentiment d’avoir gagné quelque chose. Mais ensuite, la pandémie de coronavirus a frappé, et comme aucune des deux parties n’avait ratifié la nouvelle CBA, la ligue a utilisé son influence pour forcer la MLSPA à revenir à la table de négociation.

Alors que la ligue menaçait de verrouiller les joueurs, les deux parties ont finalement conclu un accord en juin, juste un mois avant la date prévue du tournoi MLS is Back. Mais les membres de la MLSPA sont sortis démoralisés et avec 150 millions de dollars de moins que ce qu’ils avaient convenu en février en raison de réductions de salaire, de primes et d’un plan de partage des revenus lié au prochain accord sur les droits des médias.

Pire encore, la ligue a réussi à faire accepter à la MLSPA la présence d’une clause de force majeure dans l’ABC. Si la clause permettrait à l’une ou l’autre des parties de mettre fin à l’accord en cas de situation catastrophique, elle donne un effet de levier considérable à l’appropriation en ce qu’elle pourrait à nouveau forcer le syndicat à retourner à la table de négociation.

Les tensions de travail n’apparaissent généralement que tous les cinq ans, mais pour l’instant, elles sont une réalité permanente entre les propriétaires et les joueurs. – Jeff Carlisle

Meilleur XI

Gardien de but: Andre Blake (Union de Philadelphie)

La défense: Anton Tinnerholm (New York City FC), Walker Zimmerman (Nashville SC), Mark McKenzie (Philadelphia Union), Ryan Hollingshead (FC Dallas)

Milieu: Alejandro Pozuelo (Toronto FC), Diego Chara (Portland Timbers), Nicolas Lodeiro (Seattle Sounders FC)

Attaquants: Chris Mueller (Orlando City SC), Diego Rossi (LAFC), Jordan Morris (Seattle Sounders FC)