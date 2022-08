Bilan de la saison 2 de Maharani: la deuxième manche de Huma Qureshi dans le drame politique reçoit un énorme tonnerre d’applaudissements; les internautes l’appellent “Milestone Series” [View Tweets]

La websérie, maharaniqui a créé une énorme surprise lors de sa première saison, s’avérant être sans doute l’émission la plus regardée de Sony LIVest de retour pour le deuxième tour, et il semble que ceux qui l’ont regardé jusqu’à présent pensent que c’est encore mieux que Maharani saison 1. L’émission Huma Qureshi et Sohum a suscité des commentaires élogieux de la part des internautes, certains allant même jusqu’à la qualifier de “série jalon” parmi plusieurs autres lauriers. Découvrez les meilleurs tweets pour Maharani saison 2 dessous:

Émission Sony LIV de Huma Qureshi, Maharani saison 2, revue twitter

@humaqu11122 on a commencé à voir Maharani Saison 2; votre portrait est tout simplement exceptionnel; inclinez-vous ; et oui les autres artistes en featuring sont très bons aussi Sanjay Rai (@sanjai58) 25 août 2022

#MAHARANI2 Doit regarder, plus grand, meilleur et captivant. Huma tu l’as cloué. Vous êtes omniprésent dans la série. Performance exceptionnelle de tous les acteurs et super direction et histoire. #HumaQureshi@SonyLIV @AmitSial #sohamsah Pravin Kumar Singh (@pravinkumar025) 25 août 2022

Brillant, c’est une série de succès jalon. En attendant la saison 3. J’espère que c’est bientôt pour la saison 3. Excité de voir ce qui se passe NXT saison 3#MaharaniS2 #SonyLIV #HumaQureshi #MaharaniS2 @SonyLIV https://t.co/uXo6RFyV97 ROI BRIJESH (@brijeshrock2) 25 août 2022

Après Tumbbad, Talwar et Maharani saison 1, @s0humshah est enfin là avec #Maharani2 et il le tue vraiment comme #BheemaBharti pic.twitter.com/6OvdvW06CN Rakesh Sharma (@therakeshtalks) 25 août 2022

.@s0humshah est un acteur à surveiller dans #Maharani2 alors qu’il assumait son personnage de #BheemaBharti au niveau supérieur avec son jeu polyvalent pic.twitter.com/xeGk0ypRuh Rahul Singh Rikky (@RahulSinghRikky) 25 août 2022

Bande-annonce de la saison 2 de Maharani

Huma Qureshi et Sohum Shah Websérie Maharani est écrit par Umashankar Singh et Nandan Singh, et réalisé par Ravindra Shewale.